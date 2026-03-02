主人公がまさかの裏切り！令和版・伝説の特撮ドラマ、敵ボスの誘惑を受け入れる衝撃の寝返り展開＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

3月1日（日）に放送された第16話では、赤影（佐藤大樹）が敵である幻妖斎（忍成修吾）につくと宣言し…。

【映像】赤影がまさかの裏切り宣言！

◆「俺は、幻妖斎様についていく」

霞谷七人衆最後の1人・夢堂典膳（山口祥行）に敗北し、牢に入れられてしまった赤影たち。すると赤影だけが牢から出され、幻妖斎のもとに連れていかれた。

幻妖斎は赤影に「己の運命を変えるのだ」と、自分の仲間になるよう誘惑する。もちろん赤影は、敵からの誘いなど聞き入れなかった。

しかし幻妖斎が「赤影は信長に動かされているだけの人形」「そもそも織田家に仕えているのも父親が決めたことだろう」などと語り出すと、段々と赤影の様子に変化が…。

そして幻妖斎たちのもとに霞谷七人衆の闇姫（山本千尋）がやってくると、赤影は「俺は、幻妖斎様についていく」と宣言。まさか主人公が敵のボスに味方してしまう、衝撃の展開となっていた。