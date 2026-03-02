28日にドバイワールドカップデー

中東情勢が悪化する中、今月28日には海外競馬の大舞台、ドバイワールドカップデーがドバイで予定されている。G1ドバイワールドカップ（ダート2000メートル）に出走予定のフォーエバーヤング（牡5、矢作）は既に現地で調整。主催サイドから最新の姿が届けられた。

2月のG1サウジカップで連覇を達成し、総賞金を45億6083万4500円としたフォーエバーヤング。日本に帰国することなく、ドバイで調整を続けている。

ドバイワールドカップデーを主催するドバイレーシングクラブの公式Xは2日、「おはよう、フォーエバーヤング！ #フォーエバーヤング」「今朝、ドバイワールドカップの本命馬がメイントラックで軽めにひと走りした」として、フォーエバーヤングが軽快に駆ける動画を投稿した。

2025年のJRA年度代表馬の最新動画に、X上のファンからは「おお、フォーエバーヤング元気そうだ。 安心はまだできないがひとまず良かった」「エバヤンは元気そう」などの声が上がった。

1日には鈴木憲和農水大臣が自身のXに、「中東情勢を踏まえて、今朝から、現地の大使館への出向者の状況や、ドバイに滞在しているJRA所属の競馬関係者の状況（競走馬を含む）などの報告を受けました。邦人保護を第一に、政府あげて万全を期してまいります」と投稿。フォーエバーヤングを管理する矢作師は「今のところフォーエバーヤングを含め、人馬とも穏やかに過ごしています」と返信していた。



（THE ANSWER編集部）