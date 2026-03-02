1日にインスタグラム更新

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平（ドジャース）が1日、インスタグラムを更新。ナインで食事会を行った際の写真を投稿し、「明日からまたみんなで頑張りましょう」とつづったが、下に並んだ3つのハッシュタグの文言に注目が集まっている。

京セラドームで練習を行った1日、大谷は侍ジャパンのメンバーが一堂に会した食事会の写真を共有した。吉田正尚、菊池雄星らメジャー組に加え、近藤健介、周東右京ら豪華メンバーが笑顔で写っている。

「明日からまたみんなで頑張りましょう」とつづった下には、「#情熱大陸」「#菊池雄星」「#23時から」と1日午後11時から花巻東の先輩、菊池が特集されたTBS系「情熱大陸」をPRした。

フォロワー1000万人を超える大谷の「ハッシュタグ3連投」にファンも注目。Xには「大谷翔平 永遠に悪ガキで笑う」「視聴率異常に高くなってると思う」「これのお陰で情熱大陸の録画忘れてることに気づいて焦って録画した」「パイセンのTV出演をハッシュタグでお知らせしている ほんとできた後輩や」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）