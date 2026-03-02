この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【経営者必見】億越えの税理士が語る年商毎で多い倒産の理由とは？今すぐチェック！」と題した動画を公開した。

これまで延べ1万社以上の黒字経営を指導してきた公認会計士・税理士の市ノ澤翔氏は、会社の年商規模（ステージ）によって倒産に至る理由は明確に異なると指摘し、各段階で経営者が陥りやすい失敗と対策を解説した。



動画では、年商1億円未満、3億円、5億円以上の3つのステージに分けて倒産理由が分析されている。

まず、立ち上げ間もない年商1億円未満のスタートアップ企業について、市ノ澤氏は「最初にお金をかけすぎてしまう」ことが最大の要因だと語る。特に店舗ビジネスなどで、自己資金が乏しい中、内装や設備に多額の資金を投じてしまうケースが後を絶たない。「そんなことをしてしまったら、どうやって回収するんですか」と市ノ澤氏は問いかけ、借金はあくまで「利益の前借り」であり、初期費用は極力抑えて回収可能性を高めるべきだと強調した。



次に、事業が軌道に乗り始めた年商3億円規模の企業では、「調子に乗って無駄遣いをしてしまう」ことが倒産の引き金になると指摘する。売上が増え、手元に入金される金額が大きくなると、それを自分のお金や利益と勘違いし、交際費などで浪費してしまう経営者が多いという。「年商3億円ぐらいの会社でも赤字の会社は山ほどある」とし、財務や会計の数字を見ずに「お金が入ってくるから大丈夫」という感覚だけで経営することの危険性を説いた。



さらに規模が大きくなった年商5億円以上の企業では、「利益を生まない資産を買ってしまう」ことが致命傷になり得るという。絵画や高級車、必要以上に豪華なオフィスや自社ビルなどは、本業の利益に貢献しないばかりか、維持管理のための固定費を増大させる。「回らない、固定されてしまうところにお金を使いまくっていたら、それは（お金が）なくなっていく」と述べ、資金が寝てしまう資産への投資に警鐘を鳴らした。



また、全規模に共通する倒産要因として、固定費の増加や適正でない資金調達に加え、「安易な節税（課税の繰延）」を挙げた。特に資金繰りに苦しんでいる企業が、目先の税金を減らすために保険積立などの金融商品にお金を使い、結果としてキャッシュアウトを引き起こして首を絞める行為は本末転倒であると厳しく指摘している。



市ノ澤氏は、「年商イコール残るお金ではない」と改めて断言する。年商規模が拡大しても勘違いせず、どれだけ利益を出し、手元にキャッシュを残せるかが会社を存続させるための要諦であると結論付けた。