秋田汐梨＆池田匡志、W主演で「share」実写ドラマ化 女子高生・ゲイ青年の“特別な関係”描く
【モデルプレス＝2026/03/02】三つ葉優雨氏の人気コミックス「share」（小学館「ベツコミフラワーコミックス」刊）が、2026年春にフジテレビ（関東ローカル）にて実写ドラマ化されることが決定。女優の秋田汐梨と俳優の池田匡志がW主演を務める。
原作は、累計発行部数30万部を突破した三つ葉氏のヒット作「share」。女子高校生とゲイの青年の“特別な関係”を丁寧かつ繊細に描き、国内最大級の電子書籍ストア「コミックシーモア」のレビュー評価で4.4の高得点を獲得する話題作。自分の居場所がわからなくなった女子高校生がゲイの青年に恋をし、想いが通じ合うことの難しさと成長を描いた衝撃作である。
本作の主演・秋田は、2015年にモデルとしてデビュー以降、2017年は俳優デビュー。映画・ドラマを中心に活躍の場を広げ、近年はドラマ「3年C組は不倫してます。」（2024年／日本テレビ系）、「恋愛バトルロワイヤル」（2024年／Netflix）に出演。2025年には毎日放送ドラマ「私の彼が姉の夫になった理由」（主演）など話題作への出演が続き、フジテレビ系ドラマ「Dr.アシュラ」（2025）にも出演。本作では女子高生・日下はる役を演じ、ゲイの青年を好きになり、悩み苦しみながらも成長していく姿を等身大で体現している。
ゲイの青年・藤原理央役を務めるもう1人の主演・池田は、2021年TBSドラマ「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」で俳優デビュー。「王様戦隊キングオージャー」（2023年／テレビ朝日）で注目を集め、2025年放送のドラマ「雨上がりの僕らについて」（テレビ東京）や、2026年「本命じゃなきゃよかったのに」（毎日放送）で立て続けに主演を務めるなど、今勢いに乗る。本作では孤独を抱えつつも、常に自然体で優しい青年を心情豊かに演じ、好きな気持ちの葛藤を確かな演技力で表現している。
本作の脚本・監督は、映画「おんなのこきらい」（2015）で長編映画デビューを果たし、MOOSIC LAB 2014にて準グランプリ、観客賞など四冠を受賞した加藤綾佳氏。以降、「いつも月夜に米の飯」（2018）、「東京遭難」（2023）などの映画を手掛け、近年はドラマ「オールドファッションカップケーキ」（FOD／2022）、「体感予報」（毎日放送／2023）、「殺した夫が帰ってきました」(WOWOW／2025)、「ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜」（テレビ東京／2025）など、繊細な心理描写と映像美で注目を集める若手女性監督の1人。映画やCM、WEBムービー、TVドラマなど幅広いジャンルで活動している。
さらに、2000年にメジャーデビューし、2000年代初頭を中心にTVタイアップ曲を多く手がけたthe Indigoが主題歌を担当。the Indigoは、田岡美樹（Vocal／作詞）と市川裕一（作曲／編曲／トラックメイキング）を中心とする音楽グループで、1998年に結成。国内外のアーティストへ楽曲・作詞提供をする彼らのメジャーデビュー曲でもある「BLUE」を採用し、優しい歌声で物語に彩りを与えている。
製作を手掛けるNBCユニバーサル・エンターテイメントのプロデューサーは、主題歌「BLUE」採用の理由として「“大切な思い出”」を挙げる。「2000年代初頭に社会人1年を迎えた自分が初めて見たライブがthe Indigoでした。そこでの『BLUE』という曲は初々しい新社会人の自分に少し背伸びした“大人な香り”を感じさせてくれました。本ドラマの主人公“はる”の旅立ちに理央とシェアハウスメンバーたちが与える“大人な香り”は一生の大切な思い出であり、本作を彩る主題歌としてはピッタリだと思いました。主人公はると一緒に“子供の頃の夢の続き”を想像しながら楽しんで頂けたらと思います」と伝えている。（modelpress編集部）
本作の主人公。18歳の高校生。男性が苦手である。バイト先で出会った理央が気になり、彼の暮らすシェアハウスに転がり込む。ゲイの理央に想いを寄せているが、恋心を隠し、同じ部屋で理央と暮らしている。
【コメント】
原作を読んで、好きな人がそばにいるのに想いを伝えられない、はるの複雑で繊細な感情を、できるだけ美しく表現したいと思いました。撮影中はずっと切なさと幸せが同時にあるような、不思議で濃い時間でした。はるの気持ちに寄り添いながら、2人の新しい恋の形を見守っていただけたら嬉しいです。
シェアハウスに住むゲイの青年。叔父の経営するBARで働いているが、叔父の末期ガン発覚を機に、店を継ぐことに。はると一緒に暮らすうちに、次第にはるに特別な感情を抱くようになる。
【コメント】
原作を読んだとき、重い背景を抱えながらも自然体で生きる理央の在り方に、強く心をつかまれました。僕自身、ここまで“自然体”の役は初挑戦で、衝動のままに動きながらも、誰かを傷つけたくないという理央の優しさをどう表現するかを大事にしました。はると理央の曖昧で言葉にならない距離感や、思いも寄らない恋の衝動を、楽しんでいただけたら嬉しいです。
原作の可愛らしくも繊細な世界観に引き込まれつつ、映像化するにはなかなかに高いハードルがある作品であると感じたのが第一印象でした。原作の世界観を損なわないようにしつつ、実写にする上で向き合わなければいけない点を考慮し、どう形にするか。自分なりに精一杯悩んで真摯に向き合った結果、出来上がったのが本作となります。ただし悩んだ時間以上に、楽しい時間がたくさんの、素敵な現場でもありました。愛らしい登場人物たちや、共に尽力してくれるスタッフに囲まれ、家族と過ごしているような感覚で毎日現場に通っていた日々は、主人公・はるが経験した時間同様に、わたしにとってもかけがえのない思い出となりました。皆さまにもぜひ本作を通して、そんな温もりが伝われば幸いです。
