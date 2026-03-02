エールディヴィジ 25/26の第25節 エクセルシオールとイーグルスの試合が、3月2日04:00にファンドンヘ&デロー・スタディオンにて行われた。

エクセルシオールはギャン・デレフト（FW）、ノア・ナウヨクス（MF）、デレンシリ・サンチェス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはリコネル・マーガレット（MF）、ビクトル・エドバルセン（FW）、ソーレン・テングステッド（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

イーグルスは後半の頭から選手交代。ヨリス・クラマー（DF）からジョバンニ・ファン・スワム（DF）に交代した。

55分に試合が動く。イーグルスのリコネル・マーガレット（MF）のアシストからソーレン・テングステッド（FW）がゴールを決めてイーグルスが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、イーグルスが0-1で勝利した。

なお、エクセルシオールは78分にアルトゥー・ザグレ（FW）に、またイーグルスは28分にユリウス・ディルクセン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 06:01:16 更新