アーセナルがチェルシーとの大一番を制す！　CKからサリバ＆ティンバーのDF2名がゴール

プレミアリーグ第28節が1日に行われ、アーセナルとチェルシーが対戦した。アーセナルはここまでプレミアリーグ首位の座に立ち続けているものの、2位マンチェスター・シティとの勝ち点差は試合開始前の時点で「2」に詰め寄られている。仮にこの試合で敗れれば消化試合数が1つ多い状況で勝ち点差「2」となるため、悲願のリーグ優勝へなんとしても勝利したいところだった。対するチェルシーにとっても、負けられない一戦となった。試合開始前の時点で、5位リヴァプールと4位アストン・ヴィラとの勝ち点差は「3」となっている。来季のCL出場権を確保するため、勝ち点「3」を手にすることはできるか。

【動画】アーセナルvsチェルシー

🛡️最強の盾が最強の矛🗡️



アーセナルの先制点はやはりコーナーから🚩



サカの高精度キックを大外に入ってきた

ガブリエウ・マガリャンイスが折り返し#サリバ が頭でゲットゴール💥



🏆 プレミアリーグ第28節

⚔️ アーセナル v チェルシー

📺 https://t.co/q8MNOCOvyR pic.twitter.com/eUnGCZUBPn — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月1日

#リース・ジェイムズ のコーナーキック🚩



インカピエが頭でクリアを試みるも

ボールは無常にもゴールへ流れ込む🥅



オウンゴールでチェルシーが同点に🔵

解説陣大絶賛のキックを

もう一度👀



🏆 プレミアリーグ第28節

⚔️ アーセナル v チェルシー

📺 https://t.co/q8MNOCNXJj pic.twitter.com/dGSx5u60Hm — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月1日

🚩またしてもコーナーキックから🚩



今度はライスの高精度キックから

中で #ティンバー が合わせ均衡を破る‼️



🏆 プレミアリーグ第28節

⚔️ アーセナル v チェルシー

📺 https://t.co/q8MNOCNXJj pic.twitter.com/CbKASkj702 — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月1日

チェルシーのネトが

2枚目のイエローカードで退場に🟥



アウェイチームは残り時間を

10人で戦うことに☹️



🏆 プレミアリーグ第28節

⚔️ アーセナル v チェルシー

📺 https://t.co/q8MNOCNXJj pic.twitter.com/cy5Pi7zKEJ — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月1日

試合開始のホイッスルが吹かれた瞬間から両チームともに積極的にプレスをかけ、攻守が目まぐるしく入れ替わる展開となる。すると21分、アーセナルが得意のセットプレーから先制する。右CKのチャンスからガブリエウ・マガリャンイスがファーサイドで頭でつなぎ、ウィリアン・サリバが頭で合わせる。このシュートは相手選手にディフレクションしながら、ゴール上に吸い込まれた。一方、先制を許したチェルシーだが、積極的にハイプレスをかけ続けながらチャンスを作り、シュートまで持ち込む場面を立て続けに作っていく。すると前半アディショナルタイム2分、チェルシーが右CKのチャンスを得ると、キッカーのリース・ジェームズが蹴ったボールがピエロ・インカピエのオウンゴールを誘い、試合を振り出しに戻す。前半はひとまず1−1で終わった。後半、チェルシーがより多くのチャンスを作っていく。それでも66分、アーセナルがまたしてもセットプレーから得点を奪う。左CKのチャンスでキッカーを務めたデクラン・ライスがインスイングのボールを蹴ると、ユリエン・ティンバーが頭で合わせ、アーセナルがここで一歩前に出た。なお、アーセナルが得点した際、ペドロ・ネトが審判に抗議してイエローカードを提示された。そのネトが70分にガブリエウ・マルティネッリに対してスライディングタックルを試みると、このプレーで2枚目のイエローカードを提示されて退場。チェルシーは10人での戦いを強いられることとなった。その後、チェルシーは攻勢を強め、後半アディショナルタイムにはリアム・デラップがゴールネットを揺らす場面もあったが、これはオフサイドと判定されて認められなかった。試合はこのまま終了。アーセナルが2−1でチェルシーに勝利し、消化試合数が1つ多いものの2位マンチェスター・シティとの勝ち点差を「5」とした。次節は両チームともに4日に行われ、アーセナルはアウェイでブライトンと、チェルシーはアウェイでアストン・ヴィラとそれぞれ対戦する。【スコア】アーセナル 2−1 チェルシー【得点者】1−0 21分 ウィリアン・サリバ（アーセナル）1−1 45＋2分 オウンゴール（チェルシー）2−1 66分 ユリエン・ティンバー（アーセナル）