【ジャパニーズワインの可能性】“令和7年度『経営者賞』受賞” 中央葡萄酒社長・三澤茂計×取締役・三澤彩奈「山梨から世界に通用するワインづくりを！」
日本ワイン「甲州」の良さ
─ 三澤さんは山梨県のワイン「甲州」のブランド力を高め、海外市場を開拓してきました。「甲州」に人生を懸けてきた思いをまず語ってくれませんか。
三澤 「甲州」というワインは、オリジナリティがあって非常に長い歴史もあるワインです。世界に向けて情報発信しないアジア市場では、ブランディングが難しく、レッドオーシャンというともワインのハイエンド市場である世界に入り込んでいかなければなりませんでした。
ワインは文化でもあり、自然からの情報が詰まっています。そういった意味で、受け手側が感動しなければならない。非常に難しいことです。その一方で、デジタル化を世間並に進めねばならない。こうした目標も持ち合わせねばなりません。
─ 世界が認めている「甲州」のよさはどこにあるんでしょうか。
三澤 1つは、世界のワインのトレンドがエレガントな味わいになっているんですが、「甲州」は繊細であり口幅ったいのですが、エレガンスな味わいです。運良くそのトレンドにぴったりハマったということですね。「甲州」の特徴を強みに持っていけたということでしょうか。
─ 日本産ワインが世界で認められるようなところまで来たという実感ですか。
三澤 はい。2009年の1月にロンドンのプロモーションで新しいワインを発表した時に、まず日本でワインをつくるということは世界で知られていませんでした。
今や山梨県全域でつくられる「甲州」はジャパニーズワインということで、高品質なワインと認識されています。
─ 創業102年目で三澤さんは4代目ですね。入社前は三菱商事で世界を眺めながら仕事をしてきましたが、ワイン造りに役立った面はありますか。
三澤 三菱商事時代には物事をある程度広く見るということを勉強させていただきました。例えば為替に対しても常にアンテナを広く張っていることが大事だと。 あとは、お酒を飲む楽しさです。世界中の良いワインを知ることができたというのは、今の仕事に活かせていると思います。
─ ここまでにいろいろなご苦労があったと思いますが、どういう思いで乗り越えてこられましたか。
三澤 1つは家業というのが大きいです。先祖代々、昔から伝わってきたものですから、私自身も最大限の努力はしてきました。もう1つは、世界から見た日本の位置づけ。イギリス、アメリカがワインの評価に大きな力を持っていて、極端に言えば日本人はワインを造る必然性は何処にあるかも感じていました。
ですから、自分でワイン造りをやった時に、品質がどうこうというよりも、商品に込める魂の論理が大事だと考えました。家業の創業は大正12年の関東大震災の頃ですから、最初はみんなの地域を何とか助けようという発想でできたのだと思うんですね。農産物と加工品が一番手っ取り早いだろうということで、勝沼は既にブドウ作りをしてましたのでそこから始まりました。
─ 跡継ぎは娘の彩奈さんになると思うのですが、彩奈さんはフランスへ留学されて醸造学を学ばれたと聞いています。一緒に仕事をしていることについてはどんな思いですか。
三澤 娘はもちろん年はわたしより若いですが、ワインの知識や経験においては娘の方が深いところで経験しているので、私の先生でもあります。
娘さんが醸造家を目指した理由
─ お父さんにとって彩奈さんはワイン造りの先生だということですが、人生をワイン造りに懸けようと決断したものは何だったんですか。
彩奈 1つは「甲州」というブドウのポテンシャル、伸びしろが魅力的に思えたということです。「甲州」というものを掘り下げていくと、日本の魅力が詰まっていると思うのです。ワインとしてももちろん魅力的ですが、日本の美しさを表現していると思うのです。
─ 三澤さんは山梨県のワイン「甲州」のブランド力を高め、海外市場を開拓してきました。「甲州」に人生を懸けてきた思いをまず語ってくれませんか。
三澤 「甲州」というワインは、オリジナリティがあって非常に長い歴史もあるワインです。世界に向けて情報発信しないアジア市場では、ブランディングが難しく、レッドオーシャンというともワインのハイエンド市場である世界に入り込んでいかなければなりませんでした。
ワインは文化でもあり、自然からの情報が詰まっています。そういった意味で、受け手側が感動しなければならない。非常に難しいことです。その一方で、デジタル化を世間並に進めねばならない。こうした目標も持ち合わせねばなりません。
─ 世界が認めている「甲州」のよさはどこにあるんでしょうか。
三澤 1つは、世界のワインのトレンドがエレガントな味わいになっているんですが、「甲州」は繊細であり口幅ったいのですが、エレガンスな味わいです。運良くそのトレンドにぴったりハマったということですね。「甲州」の特徴を強みに持っていけたということでしょうか。
─ 日本産ワインが世界で認められるようなところまで来たという実感ですか。
三澤 はい。2009年の1月にロンドンのプロモーションで新しいワインを発表した時に、まず日本でワインをつくるということは世界で知られていませんでした。
今や山梨県全域でつくられる「甲州」はジャパニーズワインということで、高品質なワインと認識されています。
─ 創業102年目で三澤さんは4代目ですね。入社前は三菱商事で世界を眺めながら仕事をしてきましたが、ワイン造りに役立った面はありますか。
三澤 三菱商事時代には物事をある程度広く見るということを勉強させていただきました。例えば為替に対しても常にアンテナを広く張っていることが大事だと。 あとは、お酒を飲む楽しさです。世界中の良いワインを知ることができたというのは、今の仕事に活かせていると思います。
─ ここまでにいろいろなご苦労があったと思いますが、どういう思いで乗り越えてこられましたか。
三澤 1つは家業というのが大きいです。先祖代々、昔から伝わってきたものですから、私自身も最大限の努力はしてきました。もう1つは、世界から見た日本の位置づけ。イギリス、アメリカがワインの評価に大きな力を持っていて、極端に言えば日本人はワインを造る必然性は何処にあるかも感じていました。
ですから、自分でワイン造りをやった時に、品質がどうこうというよりも、商品に込める魂の論理が大事だと考えました。家業の創業は大正12年の関東大震災の頃ですから、最初はみんなの地域を何とか助けようという発想でできたのだと思うんですね。農産物と加工品が一番手っ取り早いだろうということで、勝沼は既にブドウ作りをしてましたのでそこから始まりました。
─ 跡継ぎは娘の彩奈さんになると思うのですが、彩奈さんはフランスへ留学されて醸造学を学ばれたと聞いています。一緒に仕事をしていることについてはどんな思いですか。
三澤 娘はもちろん年はわたしより若いですが、ワインの知識や経験においては娘の方が深いところで経験しているので、私の先生でもあります。
娘さんが醸造家を目指した理由
─ お父さんにとって彩奈さんはワイン造りの先生だということですが、人生をワイン造りに懸けようと決断したものは何だったんですか。
彩奈 1つは「甲州」というブドウのポテンシャル、伸びしろが魅力的に思えたということです。「甲州」というものを掘り下げていくと、日本の魅力が詰まっていると思うのです。ワインとしてももちろん魅力的ですが、日本の美しさを表現していると思うのです。