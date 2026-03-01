東京マラソン

東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、日本記録保持者の大迫傑（リーニン）が2時間5分59秒で12位となった。日本人1位だった。日本人2位は鈴木健吾（横浜市陸協）で2時間6分9秒。新旧の日本記録保持者同士の激しい競り合いとなった。大迫は約3か月と短いスパンで臨んだ大会だった。

序盤は橋本龍一（プレス工業）が独走していたが、26、7キロ付近から海外勢のトップ争いに。2番手集団にいた大迫と鈴木らが32キロで日本人トップに立った。新旧の日本記録保持者同士の争いになった。30キロの給水では鈴木がスペシャルドリンクを取れず、大迫が、自分が口にしていたドリンクとみられるものを鈴木に手渡すシーンもあった。

大迫は昨年12月、スペインで開催されたバレンシアマラソンで2時間4分55秒を記録。鈴木が保持していた男子マラソンの日本記録を1秒上回った。2018年のシカゴマラソン、20年東京マラソンに続き、自身3度目の日本記録更新。この結果により、2028年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年秋に開催）の出場権も獲得した。

今大会には大迫、鈴木のほか、太田蒼生（GMOインターネットグループ）や今年の箱根駅伝で力走した“山の名探偵”こと早大・工藤慎作（3年）がレースに参戦した。



（THE ANSWER編集部）