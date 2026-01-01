さいたま市の飲食店をお得に巡れる新サービス「たまのみ」が本格始動しました。

対象店で毎日1軒につき1杯のWelcomeドリンクが無料になる仕組みで、仕事帰りの一杯や週末のはしごにも使いやすい設計です。

市民アプリ連携で月額480円になるプランもあり、地元外食の選択肢を広げられます。

つなぐ「たまのみ」

サービス開始日：2026年1月20日（火）提供エリア：さいたま市内参加店舗数：約100店（開始時点）月額料金：一般会員980円／さいたま市みんなのアプリ会員480円

「たまのみ」は、さいたま市内の対象飲食店で毎日1軒につき1杯のドリンクが無料になるWelcomeドリンクサービスです。

同サービスは「さいたま市みんなのアプリ」と連携し、アプリ内の導線でクーポン取得から利用まで完結します。

浦和・大宮エリアを中心にスタートし、飲食店と来店者の接点を増やす地域回遊型の仕組みとして展開中です。

Welcomeドリンクの利用フロー

利用操作：クーポン表示後にスタッフへ提示して「利用する」をタップ

クーポン取得操作：市民アプリ「その他」から「たまのみ」を選択し「今すぐクーポンGET」をタップ。

操作画面は赤枠で押下ポイントが示され、青い矢印で流れが整理されているため初回でも動線を追いやすい構成です。

お酒だけでなくソフトドリンクにも対応した店舗があり、予定に合わせて使い分けしやすいのも魅力です。

月額プランと初回連携特典

一般会員料金：月額980円市民アプリ会員料金：月額480円初回連携特典：たまポン100ポイント進呈

市民アプリ連携で料金差が大きく、外食頻度が高い人ほどコストメリットを実感しやすい料金体系です。

1日1店舗につき1杯無料を複数店で使えるため、食事から2軒目まで街歩きの流れで利用しやすくなっています。

無料モニターキャンペーン情報

無料利用期間：2026年3月31日まで新規登録コード：5959ミッション達成期限：2026年2月28日（土）無料延長期間：条件達成で2026年4月30日まで

新規登録時にコードを入力すると3月末まで月額無料で使えるため、普段の行動圏で使い勝手を確認しやすいキャンペーンです。

期間中に3店舗利用と掲載希望店のリクエストを達成すると、無料期間が4月末まで延長される設計になっています。

毎日の一杯をきっかけに、これまで入ったことのない店へ自然に足を運べるのが「たまのみ」の面白さです。

地元での外食機会を増やしたい人にも、街の新しいお気に入りを見つけたい人にも使いやすいサービスです。

【毎日の乾杯がもっと自由でお得に！

さいたま市みんなのアプリ「Welcomeドリンクサービス たまのみ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「たまのみ」の月額料金はいくらですか？

一般会員は月額980円で、さいたま市みんなのアプリ会員は月額480円です。

Q. 2026年4月末まで無料で使うには何が必要ですか？

2026年2月28日までに3店舗で利用し、掲載希望店を1軒リクエストする2つのミッション達成が必要です。

