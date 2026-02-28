Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramで、お散歩動画を投稿した。

■Snow Man渡辺翔太がセットアップコーデでお散歩

【動画】渡辺翔太がカーキのセットアップ姿でお散歩動画を披露、後ろ姿もカッコいいと話題

この日の渡辺は、カーキ色のセットアップ姿で登場。「お散歩」と綴り、渡辺がミラノと思しき場所を一人で歩くお散歩動画を公開。

動画のアングルも、サイドからバックショットまで捉え、カーキ色のセットアップの布の揺れも美しい。

「T」のアイコン金具が光るTOD’S（トッズ）の大きめのレザーバッグを持った渡辺。バッグの持ち手を肩にひっかけ、背中で背負うようにして闊歩。しばしお散歩を楽しんだ様子だ。

渡辺は、今年TOD’S（トッズ）の日本人男性初のアンバサダーに就任。軽やかでスタイリッシュなコーデで、まるでランウェイを歩いているかのような、アンバサダーらしい動画となっている。

「お散歩姿もカッコイイ！」「姿勢が良くて後ろ姿もステキ」「カッコいいのにかわいい」「散歩してるだけなのに可愛すぎる」と褒める投稿が寄せられていた。

また、「BGMのチョイス最高」「BGMとのギャップがありすぎる！笑」「このBGM最高！」「BGMとのギャップに横転」と、動画のバックに流れるアニメーション映画『となりのトトロ』のオープニングテーマソング「さんぽ」にも注目が集まった他、バッグの持ち方にも「事務所独特の持ち方」「弊社の持ち方なのよ」などのコメントが寄せられていた。

■動画：渡辺翔太のお散歩動画、後ろ姿がカッコいいと話題