東京国際大の古谷柊介「僕の中で大きな転機となった」

2月25日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）。

関東A選抜、関東B選抜、関西選抜、北海道選抜、U-20全日本学生選抜、U-18日本高校選抜に加え、プレーオフを制した東海選抜、プレーオフ参加チームの中から選出されたプレーオフ選抜の6チームが2グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、優勝が3月1日に決まる。

ここではデンチャレ本戦で目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は関東A選抜の右サイドアタッカー・古谷柊介について。U-21日本代表として今年1月のU23アジアカップ優勝に貢献したプロ入り濃厚のMFは、デンチャレでも鋭い突破からの豊富なアイデアを武器に違いを見せつけている。

デンチャレ本戦グループリーグ第2戦の東海選抜戦。右サイドハーフとしてスタメン出場をした古谷は、圧巻のハットトリックを達成し、6-1の大勝の立役者となった。

0-0で迎えた前半16分、左からのクロスに逆サイドからスピードを上げて中に入り込んで、こぼれ球を冷静に押し込んだ。35分にはFW平尾勇人のカットインからのスルーパスに反応して、浮き球の難しいボールだったが、右足アウトフロントでインカーブをかけてダイレクトシュート。強烈な一撃をゴール左隅に冷静に突き刺した。後半22分には左からの折り返しを中央で合わせてトドメの6点目を叩き込んだ。

「昨年1年間は本当に自分の中でも急上昇というか、刺激が大きかった1年間でした。いろいろな相手、いろいろなチームメイトとプレーを重ねていくうちに、自信が徐々についてきて、プレーに余裕というか、多くの選択肢が持てるようになりました」

彼の言葉通り、昨年は目まぐるしく環境が変わった1年間だった。日体大柏高では高校3年次に選手権初出場ベスト8を経験して東京国際大に進学。スピードに乗った状態で独特のリズムを刻むドリブル突破、カットインを武器に大所帯の東京国際大でメキメキと頭角を現していくと、昨年7月に初の年代別日本代表となるU-22日本代表のウズベキスタン遠征メンバーに選出。圧倒的な突破力と奪ったボールを即時奪還できる切り替えの速さ、フィジカルの強さを高く評価され、9月のAFCU23アジアカップ予選（ミャンマー）にも選ばれた。

今年に入ると前述した通り、U23アジアカップ本戦に出場し、サイドでの推進力とフィニッシまで絡むアタックで、グループリーグで2戦連発ゴール、準々決勝のヨルダン戦でもオウンゴールと訂正されてしまったが、強烈なシュートでゴールネットを揺らした。決勝では大関友翔の決勝弾をアシストするなど、目に見える結果を残して優勝に貢献した。

そしてこのデンチャレでの活躍。古谷を高校時代から見ているが、彼の武器は当時から変わらない。何がここまで彼を一気に引き上げたのか。それは武器が1つのように見えて実に多彩だという点にある。

サイドで縦突破やカットインを得意とするアタッカーは正直たくさんいる。その中で彼が一線を画すのが、カットインのバリエーションの多さだ。これはカットインを仕掛ける前のポジショニングと予備動作、ファーストタッチの置き所、そしてカットインを仕掛けてラストプレーに至るまでの判断の切り替えの速さと正確性、柔軟性にまで至る。

高校時代のカットインはサイドから目の前の相手や中の状況をしっかりと見て、コースを決めて思い切って仕掛けるものだった。大学に入ってからのカットインは縦突破をうまく散りばめながら、ペナルティーボックス内まで侵入して行けるスピードと技術が上積みされた。

そして、U-21、U-22日本代表活動を通じて、「周りの選手が素早いタイミングで一斉に動き出してくれるので、僕が見ようとしなくても自然と視界に入ってくんです。その動きにいろいろなアイデアが引き出されるような感覚になったんです」と、もともと持っていた視野の広さがさらに進化して行った。

「僕の中で大きな転機となったのがU23アジアカップ初戦のシリア戦での大関へのスルーパスでした」

彼が言及したのはシリア戦の後半27分のプレーだった。右タッチライン付近でパスを受けた古谷は、カットインを仕掛けてDF2人の間を破ってハーフスペースまで運ぶと、顔を上げて周りの状況を把握してから、ドリブルをすると見せかけて左足でペナルティーエリア内右のスペースにDFの背後から抜け出した大関へ糸を引くようなスルーパスを送り込む。

大関のスピードを殺さない絶妙なスルーパスでGKと1対1になったが、シュートは飛び出して来たGKにブロックされた。ゴールこそならなかったが、このプレーが彼にとって大きな手応えを生み出した。

「あれこそ、僕が今まで出来なかったプレーなんです。カットインをしながら相手を誘って、食いついたところを動き出していた大関を見逃さずにパスを出すことができた。通った瞬間に『これだ』と思ったし、ここからあの感覚を失わないようにしようと、練習の紅白戦や公式戦でもカットインを仕掛けた後のシチュエーションなど、いろいろなイメージを膨らませながら仕掛けるようになりました」

情報収集と状況判断を散りばめた柔軟性溢れるカットインは古谷のより強烈な武器となり、この大会でも猛威を奮っている。

進化が止まらないスペシャルな仕掛けをぜひ一度見て欲しい。この男の底知れぬポテンシャルに一瞬で魅了されるのは間違いないはずだ。（安藤隆人 / Takahito Ando）