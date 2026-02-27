12年ぶりに復活した犯罪捜査ドラマ『LAW ＆ ORDER 新章』が4月より放送開始

2010年の放送終了後、12年ぶりの復活を遂げた米テレビ界犯罪捜査ドラマの金字塔『LAW ＆ ORDER』。前シーズンまでの世界観を引き継ぎながら、巨大都市ニューヨークを舞台に新旧キャラクターが活躍する新章が、4月21日（火）よりWOWOWで放送・配信開始される。

12年ぶりの復活を遂げた犯罪捜査ドラマのレジェンド

1990年の放送開始以来、米NBCで絶大な人気を誇り、犯罪捜査ドラマの金字塔となった『LAW ＆ ORDER』。2010年にシーズン20で一度幕を閉じたものの、12年の時を経て復活を遂げた。ファン待望のシーズン21以降は“新章”として展開。さらに、6月には新章シーズン2の日本初放送も控えている。

舞台は巨大都市ニューヨーク。凶悪事件に対し協力して挑む市警・検察を描くが、実際の事件と同じように各エピソード、前半は警察による犯罪捜査、後半は検察が起訴した裁判を描く2部構成が番組開始時には画期的と絶賛された。大胆にも実際に起きた事件をモデルにすることも珍しくなく、そのリアリズムに引き込まれる。シーズン7が第49回エミー賞でドラマシリーズ作品賞に輝いた、今なお続く米ドラマ界のレジェンドが『LAW ＆ ORDER』だ。この“新章”シーズン1は、前シーズンまでのレギュラー陣とエネルギッシュな新キャラクターたちの見せる絶妙なコンビネーションも大きな見どころだ。

『LAW ＆ ORDER 新章』 あらすじ

巨大都市ニューヨークでは日々、凶悪事件が発生。市警（NYPD）27分署の刑事たちは殺人などの凶悪事件が起きると捜査を急ぎ、容疑者を逮捕。地方検事局の検察官たちは事件を掘り下げて調査し、起訴を決定すると、容疑者を被告人とする裁判に取り組む。本作の各エピソードは前半で市警による捜査、後半で検察チームによる訴遂と裁判とその行方、事件の真相を描く。登場する刑事はケヴィン・バーナードら、検察官はベテランのジャック・マッコイらだ。

『LAW ＆ ORDER 新章』 キャスト、声優

アンソニー・アンダーソン（ケヴィン・バーナード役／声：かぬか光明）

ジェフリー・ドノヴァン（フランク・コスグローヴ役／声：咲野俊介）

カムリン・マンハイム（ケイト・ディクソン役／声：佐々木優子）

ヒュー・ダンシー（ノーラン・プライス役／声：玉木雅士）

オデリア・ハレヴィ（サマンサ・マルーン役／声：園崎未恵）

サム・ウォーターストン（ジャック・マッコイ役／声：牛山茂）

『LAW & ORDER 新章』（全10話）放送・配信情報

4月21日（火）よりWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドにて放送・配信。

【二ヵ国語版】毎週火曜日 23：00〜

【字幕版】毎週水曜日 22：00〜

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.