[2.28 J1百年構想リーグ EAST第4節](味スタ)

※15:00開始

主審:長峯滉希

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 5 長友佑都

DF 17 稲村隼翔

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

MF 16 佐藤恵允

MF 18 橋本拳人

MF 23 佐藤龍之介

MF 27 常盤亨太

FW 9 マルセロ・ヒアン

FW 26 長倉幹樹

控え

GK 1 田中颯

DF 15 大森理生

DF 42 橋本健人

MF 10 東慶悟

MF 22 遠藤渓太

MF 37 小泉慶

MF 71 山田楓喜

FW 39 仲川輝人

FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ

監督

松橋力蔵

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 26 杉岡大暉

DF 88 馬場晴也

MF 8 小泉佳穂

MF 15 小見洋太

MF 21 小西雄大

MF 24 久保藤次郎

MF 39 中川敦瑛

MF 87 山内日向汰

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 29 永井堅梧

DF 2 三丸拡

DF 13 犬飼智也

DF 32 山之内佑成

MF 16 汰木康也

MF 19 仲間隼斗

MF 20 瀬川祐輔

MF 28 戸嶋祥郎

FW 9 細谷真大

監督

リカルド・ロドリゲス