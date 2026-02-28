FC東京vs柏 スタメン発表
[2.28 J1百年構想リーグ EAST第4節](味スタ)
※15:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 5 長友佑都
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 23 佐藤龍之介
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 26 長倉幹樹
控え
GK 1 田中颯
DF 15 大森理生
DF 42 橋本健人
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 39 仲川輝人
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
松橋力蔵
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 8 小泉佳穂
MF 15 小見洋太
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 87 山内日向汰
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 13 犬飼智也
DF 32 山之内佑成
MF 16 汰木康也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス
※15:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 5 長友佑都
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 23 佐藤龍之介
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 26 長倉幹樹
控え
GK 1 田中颯
DF 15 大森理生
DF 42 橋本健人
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 39 仲川輝人
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
松橋力蔵
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 8 小泉佳穂
MF 15 小見洋太
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 87 山内日向汰
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 13 犬飼智也
DF 32 山之内佑成
MF 16 汰木康也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス