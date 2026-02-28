ドイツ2部のダルムシュタットに所属するMF古川陽介が移籍後初得点

ドイツ2部のダルムシュタットに所属するMF古川陽介は2月27日、リーグ戦のディナモ・ドレスデン戦で移籍後初ゴールを記録した。

チームは1-3で敗れたものの、待望の瞬間にSNS上では「よくあわせたな」と反響を呼んでいる。

試合はダルムシュタットが前半に退場者を出す苦しい展開となり、0-2の後半途中に相手も退場者を出す波乱の展開となった。古川は後半34分から途中出場。チームはその後追加点を許し3点のリードを奪われたが、試合終盤にコーナーキックのこぼれ球からチャンスを迎える。正面からのボレーシュートがゴール左の古川のもとへ飛ぶと、これを右足で巧みに合わせてネットを揺らした。

静岡学園高から2022年にジュビロ磐田へ加入した古川は、2024年夏にポーランド1部グールニク・ザブジェへ期限付き移籍。25年夏にダルムシュタットへ完全移籍で加入していた。チームは暫定2位と1部昇格圏内に位置しており、悲願達成に向けて古川のさらなる活躍が期待される。

SNS上では「よくあわせたな」「あれを枠にもっていくのは相当難しいと思う」「まだまだこれから」「ここから下剋上！」「ここから勢いに乗りたい」「ようやく！」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）