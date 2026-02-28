東西に分かれたJ1百年構想リーグの最新順位表

明治安田J1百年構想リーグ第4節の一部試合が行われ、2月27日時点の順位表が公開された。

これを受けてSNSでは「京都単独首位浮上や〜」「ちょっと意外だった」など、様々な反応が寄せられている。

WESTでは、京都サンガF.C.がサンフレッチェ広島に2-1で勝利し、勝ち点9で単独首位となった。ヴィッセル神戸はアビスパ福岡に2-1で勝利した結果、勝ち点を8に伸ばして3位に位置している。京都に敗れた広島は、勝ち点8で2位となっている。

EASTでは、FC町田ゼルビアがジェフユナイテッド千葉に2-1で勝利し、勝ち点9で首位となった。2位の東京ヴェルディは勝ち点8、3位の浦和レッズ、4位の鹿島アントラーズ、5位のFC東京が勝ち点7で並んでいる。4位から8位の範囲では、川崎フロンターレが勝ち点5で6位、水戸ホーリーホックが勝ち点3で7位、千葉が勝ち点2で8位となっている。

下位ゾーンでは、WESTの10位に福岡、9位にファジアーノ岡山が勝ち点2で位置している。EASTでは、横浜F・マリノスが9位、柏レイソルが10位となっており、ともに勝ち点0となっている。

SNSでは「京都はやっぱ強いわ」「京都サンガ今年も期待していいのか？」「京都単独首位浮上や〜」「上位5クラブ中、東京のクラブが3クラブある（しかも3クラブとも無敗）」「ちょっと意外だった」などコメントが寄せられ、最新順位に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）