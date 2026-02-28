NEWS小山慶一郎、平成ギャル男ファッションで「恋のABO」披露「全然変わってなくてすごい」「骨格が神」と話題
【モデルプレス＝2026/02/28】NEWSの公式TikTokが、2月27日までに更新された。小山慶一郎が平成ファッションに身を包み「恋のABO」を踊る様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳STARTOイケメン「骨格が神」ギャル男コーデ
小山は、首元にファーがついたブラウンのブルゾンにダメージ加工のスキニージーンズとブーツ、腰にチェックシャツを巻いた平成ギャル男風ファッションを披露。NEWSの楽曲「恋のABO」（2010年）を踊り、「帰ろ帰ろ、ほんと帰ろ」と急いでその場から去ろうとするまでの様子が映し出されている。投稿では「『恋のABO』ギャル男が踊ってみた」「＃平成」「＃あの頃に戻りすぎ」などのハッシュタグが添えられた。
この投稿に、ファンからは「平成ギャル男スタイル似合いすぎ」「懐かしい」「骨格が神」「当時と全然変わってなくてすごい」「通行人びっくりしただろうな」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳STARTOイケメン「骨格が神」ギャル男コーデ
◆小山慶一郎、平成ギャル男ファッションで「恋のABO」ダンス
小山は、首元にファーがついたブラウンのブルゾンにダメージ加工のスキニージーンズとブーツ、腰にチェックシャツを巻いた平成ギャル男風ファッションを披露。NEWSの楽曲「恋のABO」（2010年）を踊り、「帰ろ帰ろ、ほんと帰ろ」と急いでその場から去ろうとするまでの様子が映し出されている。投稿では「『恋のABO』ギャル男が踊ってみた」「＃平成」「＃あの頃に戻りすぎ」などのハッシュタグが添えられた。
◆小山慶一郎のダンス動画に反響
この投稿に、ファンからは「平成ギャル男スタイル似合いすぎ」「懐かしい」「骨格が神」「当時と全然変わってなくてすごい」「通行人びっくりしただろうな」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】