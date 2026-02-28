◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」の中日戦（バンテリンＤ）で、投げては先発したオリックス・宮城大弥投手（２４）が３回無失点の好投を披露。１次ラウンド開幕戦となる３月６日の台湾戦（東京Ｄ）での第２先発へ向け、弾みをつけた。

宮城は落ち着いたマウンドさばきでアウトを積み重ねた。中日を相手に３回５５球を投げて１安打１四球、３奪三振で無失点。最速１５２キロの直球と最遅８３キロのスローカーブ、球速差６９キロの緩急をつけた投球で手玉に取り、順調な調整ぶりを印象づけた。

「いい感じで投げられた。状態的にもよかったと思います」

初回、２回と３人ずつでピシャリ。３回は先頭のカリステに四球、２死後に岡林に初安打を許して２死一、三塁のピンチを招くも田中を１３４キロのスライダーで二飛に仕留めて失点せず。降板後、ドジャース・大谷に「ナイスピッチング！」と声をかけられた。

第２先発テストも合格だ。連覇を目指す侍ジャパンの大事な開幕戦、３月６日の台湾戦（東京Ｄ）はドジャース・山本の先発が有力。昨季からオリックスの背番１８を受け継いだ左腕は、第２先発が濃厚とみられている。新旧のオリックスエースリレーが実現する可能性が高い同戦を見据えて、スタメンマスクをかぶったのはオリックス・若月。息の合った相棒と、大舞台でもバッテリーを組めるのは心強い。

「しっかり準備してアピールしたいです」。前回２３年に２１歳で世界一を経験した宮城は昨年１２月末頃に結婚。支えてくれる夫人と喜びを分かち合うためにも、一心不乱に腕を振る。（阿見 俊輔）