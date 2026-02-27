ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

野球日本代表「侍ジャパン」は27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に臨み、5-3で勝利した。7回に左前適時打で追加点をもたらしたサポートメンバーの山本大斗（ロッテ）は、メジャー組の衝撃を明かした。

山本は6回の守備から途中出場。4-2の7回2死一、二塁で迎えた打席で、中日の6番手・松木平が投じたチェンジアップを左翼線へ運んだ。この間に、二塁走者の湯浅が生還し、貴重な追加点となった。

「点が入ってなかったので、なんとか1点入れたいなというところでタイムリー打ててよかったです」と振り返り安堵。チームの勝利に貢献し、充実感を噛み締めた。

侍ジャパンでは大谷翔平（ドジャース）や鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）らメジャー組と交流。「僕めっちゃ鈴木誠也さん好きなので、絶対バッティングのこと聞こうと思ってて」と、貴重な機会で自ら積極的に動いた。

試合前のフリー打撃は「真後ろの、身体が全部見えるところで、座って見てました」と明かした山本。実際、その姿を目の当たりにして「ヤバいです。マジでレベルが違う。本当に凄いです」と目を丸くしていた。23歳、ロッテで期待される若き長距離砲は大いに刺激を受けている。



（THE ANSWER編集部）