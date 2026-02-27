食楽web

いちごが旬を迎え、甘酸っぱい恋の季節も到来！ そんなシーズンにぴったりのアフタヌーンティーを富山で見つけました。

会場は富山駅前に位置する『ダブルツリーbyヒルトン富山』2階、オールデイダイニング「korare WINE AND DINE」。あわいピンクや鮮やかな赤で彩られたスイーツが並び、思わずうっとり。

注目は、サクサク食感が心地よい「ロイヤルミルフィーユ」。軽やかな生地とクリームのバランスが絶妙で、ひと口ごとに幸せ～。タルト生地の香ばしさといちごの甘酸っぱさが好相性の「いちごのジュエルタルト」も美味でした。

いちごのジュエルタルト

さらに、つぶ感まで表現されたビジュアルが印象的な蒸し焼きチーズケーキ「いちごの雫」やホワイトチョコとバニラのやさしい甘みが広がるムース「ピンクサファイア・キューブ」など、ホテルメイドならではの完成度の高いスイーツに終始テンション上がりっぱなし。

セイボリーには、いちごと生ハムの組み合わせが上品な味わいを生む「いちごのホワイトバルサミコマリネ ハモンセラーノ添え」や、冬にうれしいコク深い「カリフラワーのフラン チョリソーの香り」など、全4種がラインアップ。

スコーンも最高［食楽web］

ドリンクは、ドイツの老舗『ロンネフェルト』の紅茶をはじめ、好みのものを好きなだけ楽しめるのもうれしいポイントですね。

デートや女子会など、特別なひとときを過ごしたい日にぴったりのアフタヌーンティーでした。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

ダブルツリーbyヒルトン富山

ストロベリーアフタヌーンティー Vol．1 ～Berry Precious Afternoon Tea～

https://doubletree-toyama.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/korare-afternoontea-strawberry