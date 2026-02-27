この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

資産運用YouTuberの小林亮平氏が運営するチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【爆誕】FANG+×ゴールドの最強ETFが新登場！？過去実績がヤバい【iFreeETF FANG+ゴールド】」と題した動画を公開した。 本動画では、近年注目を集める米国株価指数「FANG+」と、伝統的な安全資産である「ゴールド」を組み合わせた新たなETF（上場投資信託）について解説。「100万円投資していたら6000万円になっていた」という過去のシミュレーション結果を提示し、その驚異的なパフォーマンスとリスクについて詳らかにした。



動画の冒頭で紹介されたのは、「iFreeETF FANG+ゴールド」という新商品だ。小林氏はこれを、既存の人気指数に関連した「化け物級の新商品」と表現する。その仕組みの核心は、「攻めのFANG+」と「守りのゴールド」を一つにまとめ、さらに「レバレッジが2倍」かかっている点にある。株式市場の成長を取り込みつつ、ゴールドでリスクヘッジを図り、レバレッジでリターンを最大化するという設計だ。 小林氏が提示した過去のチャート分析は衝撃的なものだった。仮に12年前にこの戦略で投資をしていた場合、価格は約60倍に上昇していたという。「仮に100万円を投資していたら、たった10年ちょいで6000万円に増えていた計算」になると述べ、過去の実績ベースではあるものの、その爆発的な資産拡大の可能性を強調した。



一方で、投資家が留意すべき注意点も明確に示された。まずコスト面において、保有期間中にかかる信託報酬が年0.825%（税抜）と設定されており、小林氏はこれを「なかなかの高コスト」と指摘する。また、ETFであるため市場が開いている時間にリアルタイムで購入可能だが、一口あたりの価格は数千円からとなる。 これらを踏まえ、小林氏は本商品を「まさに最強クラスのハイリスクハイリターンETF」と評し、高いリターンには相応のリスクとコストが伴うことを示唆した。



結論として小林氏は、「FANG+とゴールドのさらなる成長に期待できると思う人ならアリ」としつつも、レバレッジ型商品特有の激しい値動きを考慮した戦略を提案する。具体的には、相場が落ち込んだタイミングを見計らい、「できれば下落時にまとめて仕込むのが理想」だという。攻めと守りを兼ね備えたユニークな商品の登場は、リスク許容度の高い投資家にとって新たな選択肢となりそうだ。