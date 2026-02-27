風間俊介、人気女優からの謝罪に「ちゃんと謝るのやめて逆に」SNSで目にした「幸せそうな写真」に物申す
【モデルプレス＝2026/02/27】俳優の風間俊介が2月26日、日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時〜）に出演。人気女優から謝罪される場面があった。
【写真】風間俊介に謝罪した人気女優
この日、風間は番組の人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります！27」にゲスト出演。ゴチメンバーの女優・倉科カナに“引っかかっていること”があると切り出されると、風間は「そうなんですよ。カナちゃんと一緒に、中川翔子ちゃん、前田亜季ちゃん、僕で、4人芝居をやったんですよ」と舞台『パークビューライフ』（2021年）での共演を振り返り「『ご飯でも行こうよ』なんて言って、みんなで盛り上がっていたんですよ」と4人で食事の約束をしたと説明した。
「まあ、いつか行けるかな」と思っていたというが「あるときSNSを見ると、僕を抜かした3人が『ご飯を食べました』って幸せそうな写真が上がったんですよ。4人芝居での3人揃ってるんですよ！？」と自分だけが誘われていなかったことを明かした。
お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が「3人のうち誰も『ちょっと電話してみない？』とか、そういうこともなく？」と尋ねると、倉科は「BTSのMVをずっと見てました。みんなで」と説明。「すっかり忘れてた。ごめんね、ごめんね」と風間にお茶目に謝罪した。
風間は「忘れてるじゃん！」とツッコミつつ「ちゃんと謝るのやめて。逆に」と傷心した様子。倉科がさらに「ごめんね！本当ごめんね」と繰り返すと「だから本当にちゃんと謝るのやめなさい！」と止め、笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
