進化しすぎじゃない？こんなマニアックなのまで手に入るの？専門店も涙目な100均商品
産卵床付きの本格仕様！ダイソーの『水槽用 浮き草』
商品名：水槽用 浮き草
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480844565
ダイソーのペット用品売り場を見ていたとき、思わず二度見するアイテムに遭遇。
『水槽用 浮き草』は、魚が産卵するためのおうちのような存在の、人工の浮き草です。
水槽に浮かべて使うタイプで、葉っぱは日よけの役割があり、産卵床までセットになっている構成。
正直、専門店でしか見ないと思っていたアイテムなだけに、ダイソーで普通に並んでいることに驚きでした。
裏側にスポンジ素材の浮きが付いていて、水に入れると自然に水面に浮かびます。
付属している黒い不織布は、浮き部分にセットして使います。
浮きの穴に、不織布をくるっとまとめて差し込めばOK。
水に浮かべるとこんな感じです。
不織布はフェルトのようなやわらかい質感で、繊維がふわっとしています。卵をしっかりキャッチしてくれそう。
汚れを吸着・ろ過！バクテリアがきれいな水を作ってくれる！『麦飯石』
商品名：麦飯石
価格：￥110（税込）
内容量（約）：250g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4979909933824
浮き草と一緒に購入した『麦飯石』もご紹介します。
麦飯石は、吸着・ろ過能力に優れた天然石で、多様なミネラルを含んでいます。
水槽の底に敷くことで、汚れを吸着し、水をすっきりきれいに保つ「ろ過材」として使えます。
多孔質な鉱物なので、ろ過バクテリアが繁殖しやすく、フンなどの分解を手伝ってくれます。
使用前は、濁りが取れるまで水洗いします。手袋を使うと作業がラクです。
水道水は避け、カルキを中和した水を使用するのをおすすめします。
粒が大きめで洗いやすく、管理もしやすい印象です。
水槽立ち上げ時は、水槽の底面全体に麦飯石を敷き詰め、カルキを抜いた水を注げば準備完了。
投入直後は水質が不安定になることもあるため、ろ過装置を動かし、環境が落ち着いてから生体を入れると安心です。
『水槽用 浮き草』と『麦飯石』あわせて220円（税込）で、ちょっとした生き物を飼育する環境が作れました！
アクアリウムに興味があるけれど、専門店のアイテムは高くて手が出しづらい…という初心者さんにも取り入れやすいアイテムです。
本格的なアイテムを購入する前に使用感を試したい方にもおすすめ！
今回は、ダイソーで見つけたマニアックなペット用品をご紹介しました。
ちなみに、砂利交換の際は、古い麦飯石を少し残しておくと、バクテリアの移行がスムーズ。お手入れする際に覚えておきたいポイントです。
気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。