「卒業した？」未経験だった女性芸人、思わぬ“近況報告”に怒りと悲しみ「おかしいことしてるのはわかってる」

人気女性芸人が、最近あったという恋愛トラブルを赤裸々に告白する場面があった。

【写真】「ちょっと待って…」後輩の悲しい近況報告に思わず涙ぐむ先輩女性芸人

2月26日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンを開催。

同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。

今回の企画では、かなで（3時のヒロイン）、初登場の金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、そしてぺえとも仲が良いというグラビア・タレントの清水あいりの3人が本音トークを繰り広げていった。

以前番組で“性欲が爆発しそう”という衝撃の告白をしていたかなで。

冒頭では、前回出演時を振り返りながら「一応バージンみたいな感じになっちゃってるんで、それは中で詳しく…」と意味深な発言をすると、スタジオからは「あれ？」「卒業した？」という声があがる。

入室後、いよいよかなでの口から「初体験があっても言うタイミングなくて」「今は好きな人はいないんですけど、最近嫌なことが…」と冒頭の話題が切り出されることに。

それは芸人仲間との飲み会で、とある芸人から「かなちゃんとしたい」とストレートに言われたことがきっかけだったと語るかなで。

当時は芸人のノリだと思いつつも、芸人同士で体だけの関係は嫌だったため、「恋愛の延長線上でするならいいな」と伝えたのだそう。

すると、相手から「（行為を）したら（恋が）始まるかもしれない」と言われてしまい、少しの恋愛の可能性を信じてかなでからデートに誘うようになったという。

その後、いわゆる“大人の関係”になった2人だが、かなでが「付き合ってみるのってどうかな？」と切り出したところ、相手は「俺、彼女つくる気ない」と一蹴。

きっぱりと振られる形になったのだが、それでも関係は続いたそうで、食事代やホテル代はかなでがすべて支払い、時には相手が途中で寝落ちしてしまうこともあったと明かした。

これにきょんちぃ＆清水が「うわぁ…」「嫌だ」と悲鳴交じりの声をあげると、スタジオではぺえも「どんな顔で寝落ちした男の顔を見てたんだろう…」と語気を強める。

また、かなでの先輩の稲田に至っては「ちょっと待って…泣けるぞ」と不憫な後輩の恋愛に思わず涙ぐんでいた。