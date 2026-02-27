マンチェスター・シティGKジャンルイジ・ドンナルンマのセーブ集が話題に

イングランド1部マンチェスター・シティは2月25日、今季から加入したイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマの27歳の誕生日に合わせて、セーブ集を公式Xに投稿した。

世界的守護神のセービングが「別次元」と脚光を浴びている。

イタリア代表通算79試合出場のドンナルンマは、人間離れしたシュートストップ、196センチの長身を生かしたハイボール処理で世界屈指の守護神と称されている。昨季はフランス1部パリ・サンジェルマンのUEFAチャンピオンズリーグ初制覇の原動力となった。今季はリーグ戦24試合で10試合を完封した。

投稿された動画ではその巨体を駆使したジャンピングセーブ、並外れた反射神経を生かしたダイナミックなシュートブロックと、通常なら入るであろう枠内シュートを何本も阻止していた。

世界的守護神のスーパープレーにSNSのファンは驚きを隠せない。「別次元」「世界トップクラス」「まさに守護神」「まだ27歳なんか」「世界最高だよ」「ゴールキーパーであり、芸術家」と絶賛されていた。（FOOTBALL ZONE編集部）