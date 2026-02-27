【禁酒不要】お酒を飲みながら痩せるのは可能！ダイエットを台無しにしない「太りにくいお酒」の選び方【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

【痩せないNG習慣を見直す】太りにくいお酒があるのを知らずに根性で禁酒する

お酒が好きでダイエットに悩む人はとても多いです。お酒好きの人にとってのお酒は、人生の質や幸福度にも大きく関わるものですね。

確かにやめられれば痩せるのですが、お酒好きの人は、ダイエット中に禁酒をするとダイエットを諦め、お酒を解禁すると多くの場合はリバウンドします。

まずはアルコールの影響で体内に生じる事実と、より太りづらいお酒の種類は把握しておきましょう。いきなりショッキングな事実ですが、アルコールは中性脂肪をためやすくします。さらには肝臓がアルコールを分解している間は、食事で摂った脂肪の燃焼が後回しになり、太りやすくなります。

と、聞いたところで、お酒が趣味なら飲みたいですよね。ならば中でも糖質が少なく太りづらいお酒を選びましょう。生レモンサワーやウォッカ（ハイボール含む）、焼酎などの蒸留酒、白ワイン（辛口）などはいかがですか？ビールは焼質ゼロのもので。

お酒といえば、おつまみにも注意したいところ。酔っ払うと満腹中枢が麻痺して食べすぎてしまいます。ぜひベース食のおつまみを選んで、適量だけをテーブルに並べたうえで、安心して楽しみたいですね。

太りにくいお酒

生レモンサワー 果物の中でも糖質が低めのレモン。ただし必ず生搾りのものに。レモンシロップには砂糖が使用されている。 ウォッカ アルコール度数が高いので、少量でもアルコールを飲んだ満足感が。水や無糖の炭酸水で割るとよい。

白ワイン むくみの解消に役立つカリウムや、便秘に効く有機酸を多く含んでいる。甘口タイプよりも辛口のものを選ぶとよい。 ハイボール 糖質はゼロではあるが、ジンジャーエールやコーラで割ったものは太りやすいので、飲むなら無糖の炭酸水に限る。

焼酎 糖質ゼロの蒸留酒。お湯割りにすることで、体を温める効果もあり、飲むペースもゆっくりできるためおすすめ。 ジン ロックもしくは無糖の炭酸水割りに。トニックウォーターは甘みが加えられていて糖質が含まれるので、注意。

太りにくいおつまみ

カッテージチーズ

数多くの種類があるチーズの中でもおすすめなのが、カッテージチーズ。高たんぱく＆低糖質で、糖質や脂質を分解するビタミン B₂ が豊富であり、乳酸菌の働きによって腸内環境を整えるためにも役立つ。

枝豆

カリウムが豊富なのでむくみ解消に役立ち、豊富な食物繊維で便秘解消に。たんぱく質も多いので、ダイエットに最適。

あたりめ

あたりめは硬いので、自然と噛む回数が増えて、満腹感をより得られる。たんぱく質やビタミンが多いので、健康的に痩せるためにはおすすめのおつまみ。

もずく酢

海藻類に豊富な水溶性食物繊維は、腸内の善玉菌を増やし、胃の中の水分を吸収して膨らむ。また、酢の酸味が胃酸の分を促進させ、胃腸のぜん動運動を活発化させる。飲み始めのおつまみによい。

まとめ

お酒もおつまみも選び方次第でダイエットができる。

