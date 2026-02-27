“子育てしやすい大阪の街ランキング1位”の某市では、学校生活に関わるあらゆる物事が無料！？ 子育て世帯を全力でサポートする某市に、子どもをもつ多忙なナインティナイン・岡村隆史は驚きっぱなしだった。

【TVer】「死にそうな人は全員助かっている」大阪府吹田市は長生きできる健康医療都市！ あの芸人「オトンここで手術しました、このあいだ」

とある調査によると、子育てしやすい大阪の街ランキングは、第3位が高槻市、第2位が吹田市、そしてそれらを抑えた第1位が豊中市という結果だ。同市で暮らす子育て世帯は、「働いている方、シングルマザーからするとすごくありがたい。子育てしやすい！」「仕事もしやすい。子育てもしやすい！ 最高です！」などと口を揃えて言う。

第1位の理由の1つは、働くパパママにとってありがた過ぎる制度があるから。豊中の小学校は、登校時間が本来朝8時だが、なんと7時から児童を無料で預かってくれるらしい。この制度を活用する家庭は多く、早く登校した児童は友達と遊べるため、寂しい思いをすることはなさそうだ。

実は豊中市では、教育に関係する費用があれもこれもゼロ！ 教科書やテストなどの教材費、調理実習をはじめとする材料費、学校生活でかかる雑費が無料だそう。また、市内の学校に通う児童は、修学旅行も無料で行けるというのだから驚き！（※一部を除く）

豊中市は子育て無償化制度の大改革中で、その予算は100億円！ 太っ腹すぎる政策に岡村は、「すごいやんホンマに！」と思わず驚いた。多忙な岡村が家族と豊中市へ引っ越す日は、もしかしたらすぐ来るかもしれない……!?

なお、子育て制度が充実し過ぎて住みたくなる豊中市は、2月23日に放送されたバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で紹介された。同放送回では、視聴者参加型の企画「あなたが選ぶ！北摂-１グランプリ」が開幕！ これまで同番組で特集されて特に反響が大きかった吹田市、高槻市、豊中市、箕面市の中から、関西人が一番住みたい街を決定するため、同4都市の魅力を凝縮したVTRが公開された。

【TVer】「それは外道」「一番邪道」高槻市の愛されソウルフードでケンカ勃発！ さらには、箕面市を支えるロイヤルファミリー・西川家のウワサの真実が明らかに!?