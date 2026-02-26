【中山記念／全頭診断】前走GI組なら断然セイウンハーデス　“3着穴”妙味は前走馬券外の7歳馬

今週は中山競馬場で、第100回（GII、芝1800m）が行われる。伝統の一戦にGI馬を含む強豪が覇を競う。

ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬14頭の全頭診断を行う。

■中山記念2026 出走予定馬全頭診断

・エコロヴァルツ

昨年の本レース2着馬。当時は勝ち馬とハナ差に敗れたものの、斤量差があったとはいえGI馬ソウルラッシュに先着した事実は見逃せない。右回りの芝1800mは【3.1.0.0】連対率100％。今年も好勝負が期待できる1頭だ。

・オニャンコポン

リステッド競走ですら掲示板外に敗れてしまう現状。狙うならローカル開催替わりか。

・カラマティアノス

前走中山金杯は人気薄を覆す勝利。勝ち時計こそ平凡だったが、2-4着を4角5番手以下の馬が占めた展開を早め先頭から押し切った内容は立派だった。芝1800mは【1.1.2.0】でマスカレードボールと0秒1差の接戦歴あり。軽くは扱えない。

・サイルーン

昨年5月以来の実戦となる馬。ここは次走マイル戦へのひと叩きと捉えたい。

・サンストックトン

オープンクラスでは【0.0.0.14】と苦戦続き。厳しい。

・シャンパンカラー

前走東京新聞杯は上がり3F最速の脚で勝ち馬と0秒1差。斤量59キロを思えば負けて強しと言えるような内容だった。とはいえ当時は得意の東京マイルかつ差し馬が上位を独占したレース。その利があった感は否めず。開幕週の中山芝1800m替わりがプラスに働くとは思えない。

・ショウナンマグマ

一時期は控える競馬を模索していたが、昨秋以降は再び逃げ戦法に。その形が叶わなかった前走は参考外と言えそうだ。馬券内に入った7戦すべて芝1800mという距離巧者。すんなり逃げた際の3着穴を警戒したい。

・スパークリシャール

3勝クラスですら掲示板外が続く現状。厳しい。

・セイウンハーデス

秋2戦はいずれもGIを使われたが、さすがに相手が強かった印象。レコード勝ちの3走前と同じ芝1800m替わりは歓迎だろう。距離短縮ローテは【2.0.0.1】掲示板外なし。持ち時計も優秀で、巻き返しの可能性は十分だ。

・チェルヴィニア

牝馬二冠馬がGIに参戦。当時の実績を考えれば想像できないローテーションだが、近走成績をみれば致し方ないか。ルメール騎乗のここは上位人気が予想されるが、過去10年の中山記念でハービンジャー産駒は【0.0.0.7】。思い切って消す選択肢も浮上する。

・ニシノエージェント

中山金杯は後方のまま見せ場なく敗戦。復調にはもう少し時間がかかりそうだ。

・マイネルモーント

近3走は掲示板外が続く馬。重賞での好走があるものの、近走を見る限り本質的に芝2000mは長いのかもしれない。芝1800mは【2-2-0-1】かつ逃げて上がり3F33秒台の勝利実績あり。何らかの印は必要か。

・マジックサンズ

NHKマイルCをきっかけとし、マイル路線に舵を切った馬。ただ、2歳時のパフォーマンスを見るより2戦2勝の芝1800m戦がベストなのは明らかだ。テンにいけない脚質ゆえ開幕週の本レースは厳しい印象も、中距離を使われ続けるようならどこかで狙えるタイミングは来るだろう。

・レーベンスティール

芝1800mの成績は【4.2.1.0】が示すとおりの距離巧者。持ち時計も申し分なく、バッサリ切る選択肢は考えにくい。ただ唯一の懸念材料があるとすれば、重賞の馬券内が6-10月上旬の暖かい時季に限定されていること。昨年のAJCCは実績のある中山芝2200mで12着と惨敗を喫しており、半信半疑の感も否めない。

