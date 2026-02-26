『ちいかわ』初の映画、7・24公開 本編映像が初解禁 船に乗って人魚の島へ
アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が7月24日に公開されることが発表された。あわせて、本編映像が初めて解禁された。
【画像】背中かっこよすぎ！初解禁された『映画ちいかわ』場面カット
本編映像初解禁となる30秒の特報映像では、1枚のチラシをきっかけに、とある島へと帆を進める船に乗り込んだちいかわ、ハチワレ、うさぎ。果たしてその先に待つもの、そしてその“島のひみつ”とは。映画ならではの映像に加え、ファンにはおなじみの楽曲「ひとりごつ」がオーケストラアレンジで流れるなど、ちいかわたちを待ち受ける壮大な旅のはじまりを早くも予感させる。
また、場面カット3点も初解禁。ある島へ向かうため、船に乗り込み、ワクワクが止まらない様子のちいかわとハチワレ、切り株の上で寝っ転がっているうさぎに加え、愛用のさすまたを持ち、冒険に向かう直前の凛々しいちいかわとハチワレのバックショットとなる。
なお、今回解禁された特報映像は、あす27日より全国の映画館にて順次上映予定。
本作は、2020年より連載されているイラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品が原作。「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞し、2022年に放送開始したショートアニメのYouTubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を突破している。
今回の映画化で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』などのCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
