JBLのネットワークプレイヤー / アクティブスピーカーが進化！ファームウェアアップデートで「Qobuz Connect」と「Spotify Connect ロスレス再生」に新対応
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」より、「JBL MP350 Classic」「JBL 4305P」「JBL 4329P」 において、新たなファームウェアアップデートを提供開始した。本アップデートにより、対応製品は 「Qobuz Connect」に新対応。さらに「Spotify Connect」によるロスレス再生にも対応し、スマートフォンやPCを介さず、各種音楽配信サービスからダイレクトかつ高音質なストリーミング再生が可能となった。JBLは、ハードウェアの進化だけでなく、ソフトウェアアップデートを通じて、製品の価値を長期的に高め、リスニング体験を継続的に進化させていく。
■ファームウェアアップデート 概要
〇対応製品／ファームウェアバージョン
・JBL MP350 / V 2141
・JBL 4305P / V 2145
・JBL 4329P / V 2145
〇主なアップデート内容
・Qobuz Connect に対応
対応製品が「Qobuz Connect」に対応。Qobuzアプリから直接操作することで、ハイレゾ音源を含むQobuzの豊富な楽曲を、機器本体でデコードし、最高音質で再生できるようになった。
・Spotify Connect ロスレス再生に対応
Spotify Connect経由でのロスレス再生に対応。圧縮による情報損失を抑え、より原音に近いクオリティで音楽を楽しむことが可能だ。
〇アップデート提供方法
・OTAアップデート：インターネット経由での更新に対応
※夜間に実行され、使用中の影響を最小限に抑制する
＜製品ラインアップ＞
