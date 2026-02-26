ポケモン、コメダ珈琲店＆おかげ庵とコラボ 「豆菓子風チャーム」ほか限定グッズ発表＆“転売禁止”呼びかけ
全国のコメダ珈琲店とおかげ庵は3月5日から、「ポケモンといっしょだモン♪」をテーマにしたキャンペーンを実施。オリジナルメニューやグッズなどを展開する。また、「転売目的でのご注文・購入は禁止しております」などと呼びかけた。
【画像】コメダ珈琲店＆おかげ庵×ポケモン、メニュー＆限定グッズ（一覧）
オリジナルメニューを、3月5日から「第1弾」、4月9日から「第2弾」として展開する。各期間の対象メニューを注文した人に、期間ごとにデザインが異なる「豆菓子風チャーム」をいずれか1点ランダムでプレゼントする。
第1弾オリジナルメニューはメタモンが主役。第2弾オリジナルメニューはポケモンが勢ぞろい。グッズも販売される。また、コメダ珈琲店、全国8店舗で、ポケモンの世界観を楽しめる特別装飾店舗を展開する。
このほか、公式Xでキャンペーンで、「メタモンの明太エビカツパンBIGクッション(全長約50cm)」（第1弾）、「ポケモンデザインKOMECA(1000円ポイントチャージ)」（第2弾）が当たるキャンペーンを実施。
【第1弾】
●【コメダ珈琲店・おかげ庵】メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ
あたたかいデニッシュに、爽やかな酸味のあるチーズクリームをサンドしたシロノワール。頬張れば、甘酸っぱいブルーベリーソースとチーズクリームの味わいが口の中に広がる。ソフトクリームの上には、メタモンの色味をイメージしたハートシュガーをトッピング。見た目もかわいい一品に仕上がった。
●【コメダ珈琲店】メタモンの明太エビカツパン
メタモンをイメージした明太オニオンフィリングと、ぷりぷりのエビがマッチしたピリッと旨辛なエビカツパン。明太オニオンフィリングは、明太子のほどよい辛みと、玉ねぎのシャキシャキとした食感が特長のソース。サクッとぷりぷりのエビカツとシャキシャキのキャベツが相性ピッタリで、最後まで飽きずに楽しめるバランスの良い一品。遊び心と満足感が詰まった旨辛エビカツパンが楽しめる。
●【コメダ珈琲店】メタモンのおさつボール
メタモンの色味をイメージしたおさつボールが登場。さつまいもペーストを練り込んだ生地は、外はサクッと中はもっちり食感で、ひと口でメリハリのある食感を楽しめる。中にはなめらかなさつまいもあんが入っており、ふわりと鼻に抜けるさつまいものふくよかな香りと、ほっこりとした素朴な甘みが魅力の一品。紙カップはメタモンデザインとなる。
●【おかげ庵】メタモンのエビつけきしめん
おかげ庵の定番、きしめんが特別メニューになって登場。メタモンの色味を表現した、ふわふわ桜色のつみれとエビ入りのスープにつけて食べる一杯。魚粉の旨みが効いたコクのあるスープに、つるっともちもちの麺を浸してすすれば、一口ごとにエビの香ばしい香りがふわりと広がる。ふわふわのつみれ、ぷりぷりのエビ、もちもちのきしめん。異なる食感が生み出すハーモニーが味わえる。
●コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム（ランダム全4種）
「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」、「メタモンの明太エビカツパン」、「メタモンのおさつボール」、「メタモンのエビつけきしめん」のいずれか1品を注文で、豆菓子風チャーム1個を、上記商品の注文でもれなく1個プレゼント。
●【コメダ珈琲店・おかげ庵】コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ
コメダ珈琲店のミニダルマグラスをポケモンデザインの小物入れにアレンジ。コメダ珈琲店、おかげ庵の店頭で購入できる。
※ボールペンは付属しない。
※飲料容器としては使用できない。
【第2弾】
●【コメダ珈琲店・おかげ庵】カイリューのシロノワール カスタードプリン
カイリューの大きな体をイメージしたシロノワールが登場。あたたかいデニッシュの上から、なめらかなプリンソースをかけ、ソフトクリームには香ばしいカラメルソースをまとわせた。ほんのりビターなカラメルソースが、プリンソースのやさしい甘さをより引き立てる。ココア風味のフィアンティーヌが軽やかなサクッと食感のアクセントになり、最後のひと口まで、楽しめる。
●【コメダ珈琲店】フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル
ザクっとジューシーな鶏タツタに、爽やかなレモンの風味と、たまごのまろやかな味わいが広がるタルタルソースを合わせた。バンズからはみ出るほどの大判サイズの鶏タツタを、みずみずしいキャベツ、オニオンスライスとともにコメダ特製バンズで挟み、一体感のある食べ応えに仕上げた。フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメが描かれた、かわいいバーガー袋が付く。
●【コメダ珈琲店】フワンテのチーズボール
フワンテをイメージした、ころっとした形のチーズボール。外はサクッ、中はもっちり食感の生地の中から、とろ〜りあつあつのチーズソースがあふれる。生地とチーズソースが調和し、頬張るたびにやさしいコクのある味わいが広がる。フワンテデザインの紙カップは、思わず写真に撮りたくなる見た目のかわいさもポイント。
●【おかげ庵】マクノシタのすき焼き風きしめん
たくさん食べるというマクノシタをイメージした、5種の具材が主役のすき焼き風きしめんが登場。やわらかな牛肉に割り下がじんわり浸み込み、甘みと醤油の塩味が溶け合う“甘辛い”おいしさがひと口ごとに広がる。ねぎと三つ葉のシャキシャキ食感が味わいの心地よいアクセントに。つるっともちもちの麺に、とろ〜り半熟たまごを絡めれば、まろやかさが加わり、箸が進む味わいとなる。
●コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム（ランダム全4種）
「カイリューのシロノワール カスタードプリン」、「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」、「フワンテのチーズボール」、「マクノシタのすき焼き風きしめん」のいずれか1品を注文で、豆菓子風チャーム1個をランダムでプレゼント。
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
