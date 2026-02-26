フィギュア中井亜美選手、推し・NiziUミイヒからの直筆手紙に涙「成功したオタク」「神対応すぎる」祝福の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/26】ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手が、2月26日放送の日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。推しを公言している9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のミイヒ（MIIHI）からのメッセージに涙する場面があった。
フィギュアの日本勢では最年少メダルとなった中井選手。番組では、中井選手へ直筆メッセージが届く場面があり、「私もオリンピックでのご活躍を拝見させていただきました。迫力のある堂々としたきれいな演技に感動と勇気をもらいました。演技後のポーズやリンク外での愛嬌のある姿が可愛すぎて私も中井選手の虜です」と祝福のメッセージが代読された。
続けて「申し遅れましたが、NiziUのミイヒです！」と読み上げられると、中井選手は推しからの手紙だと知り目を見開いて驚き。頭を抱えて「えー！」とリアクションする中で、「NiziUを応援してくださっていると、テレビやSNSを通して知りました。本当にありがとうございます！3月末までライブを行っているので、お時間が合えばぜひ遊びに来てください」と読み上げられた時には、中井選手の目に涙が浮かんだ。
そして「今回はお手紙になりましたが、いつか直接お祝いさせてください！これからもずっと応援しています！」とミイヒから中井選手へエール。サプライズのメッセージに中井選手は「本当にびっくりしています、本当に夢が叶っていますね」と感動した様子。NizUについては「本当に大好きです」と明かし、「自分が辛い時に音楽だったりを聴いて、NiziUさんが頑張っている姿を見て、自分も頑張ろうと思えているので、自分が辛い時は見て元気を貰っています」と感謝を伝えた。
この放送を受け、視聴者からは「成功したオタク」「こっちまで感動した」「幸せそう」「ミイヒちゃん神対応すぎる」と反響が寄せられている。
2008年4月27日生まれ、新潟県出身の17歳。TOKIOインカラミ所属。初出場となった五輪では、フリーの演技後に人差し指を口元に当てて可愛らしい“首傾げポーズ”を披露し、ネット上で「可愛すぎる」「守りたい笑顔」と反響が相次いだ。
さらに、日本テレビのスペシャルキャスターを務める嵐の櫻井翔や河合郁人などもテレビ出演時に中井選手のポーズを真似るなど、大きな話題を集めている。（modelpress編集部）
◆中井亜美選手、推しのNiziUミイヒからの手紙に涙
◆“首傾げポーズ”話題・中井亜美選手って？
