片耳でも、長時間でも。どこでも自然に使える一台【エレコム】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
声で操作して、手間なく楽しむ。日常に寄り添うスマートイヤホン【エレコム】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
エレコムのワイヤレスイヤホンは、運動中や移動中の屋外はもちろん、自宅やオフィスでも気軽に使える完全ワイヤレスイヤホンだ。ヘッドホンを外さずに会話できるため、話しかけられるたびに着脱する手間がなく、生活の中で自然に使い続けられる。
バッテリーは1回の充電で約7時間再生でき、充電ケースを併用すれば最長22時間まで使用可能だ。毎日1〜2時間の利用なら週に数回の充電で済み、手間を感じさせない。ケースはUSB Type‑Cに対応し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるのも便利だ。
イヤホンは片側だけでも使用でき、状況に合わせて柔軟に使い分けられる。SiriやGoogleアシスタントなどの音声アシスタントにも対応し、タッチセンサーで簡単に呼び出せるため、音量調整や再生操作も声だけで行える。初期登録後はケースから取り出すだけで自動ペアリングが始まり、すぐに音楽を楽しめる。
日常のあらゆるシーンで扱いやすく、ストレスのない使い心地を追求したモデルだ。
