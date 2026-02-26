この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「黒字社長の絶対つぶれない経営学」の市ノ澤翔が、「これが財務に強くなる方法です」と題した動画を公開した。多くの経営者が苦手意識を持つ「財務」について、専門的な知識がなくとも実践できる「究極の方法」と、その前提となる考え方を解説している。



市ノ澤氏はまず、多くの経営者が財務について理解していない現状を指摘し、財務に強くなるためには「簿記の知識」が前提として必要不可欠だと断言する。その上で、財務をマスターするための具体的な行動として「常に数字を見ること」と「資金繰り表を作ること」の2点を挙げた。

市ノ澤は、数字を見ずに経営を行うことを「結果を見ずに勉強し続ける受験生」に例え、現状の良し悪しを判断し改善するためには、日々の数字のモニタリングと決算書分析が欠かせないと説く。また、損益計算書（P/L）上では黒字でも、借入金の返済や資産の購入などでお金が減っている場合があるとし、実際のお金の流れ（キャッシュフロー）を把握するために「資金繰り表」の作成を強く推奨した。

さらに動画の後半では、簿記の基礎知識についても言及。すべての取引は「仕訳」で表され、勘定科目が「資産・負債・純資産・費用・収益」のどの属性に属するかを理解することで、お金の流れが見えてくると解説している。



市ノ澤は「会社が倒産していないことと、うまくいっていることはイコールではない」と警鐘を鳴らす。赤字や資金繰りが苦しい状態を「善戦している」と勘違いせず、数字に基づいた正しい経営判断を行うことこそが、会社にお金を残し、成長させるための唯一の道であると結論付けた。