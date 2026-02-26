UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ パリ・サンジェルマンとモナコの第2戦が、2月26日05:00にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）、クビチャ・クワラツヘリア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはママドゥ・クリバリ（MF）、フォラリン・バロガン（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45分に試合が動く。モナコのママドゥ・クリバリ（MF）のアシストからマグネス・アクリウシェ（MF）がゴールを決めてモナコが先制。

ここで前半が終了。0-1とモナコがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分にモナコのママドゥ・クリバリ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

60分パリ・サンジェルマンが同点に追いつく。デジレ・ドゥエ（FW）のアシストからマルキーニョス（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

62分、モナコが選手交代を行う。アラジ・バンバ（MF）からジョーダン・テゼ（DF）に交代した。

66分パリ・サンジェルマンが逆転。クビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

69分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ブラッドリー・バルコラ（FW）から李 剛仁（MF）に交代した。

74分、モナコは同時に3人を交代。デニス・ザカリア（MF）、マグネス・アクリウシェ（MF）、フォラリン・バロガン（FW）に代わりクリスティアン・マウィッサ（DF）、サイモン・アディングラ（FW）、マイカ・ビーレス（FW）がピッチに入る。

80分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ヌノ・メンデス（DF）からリュカ・エルナンデス（DF）に交代した。

88分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。デジレ・ドゥエ（FW）、ウォーレン・ザイールエメリ（MF）に代わりゴンサロ・ラモス（FW）、ペドロ・フェルナンデス（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分モナコのジョーダン・テゼ（DF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後もモナコの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けとなったが、2試合合計スコア5-4でパリ・サンジェルマンが勝利した。

なお、パリ・サンジェルマンは90+5分にマトベイ・サフォノフ（GK）に、またモナコは24分にデニス・ザカリア（MF）、48分にバンデルソン（DF）、90分にサミュエル・ニボンベ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-26 07:10:25 更新