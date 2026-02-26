〈《“りくりゅう”三浦璃来の視線の先には…》「力を貸してほしいんです」木原龍一（33）がカナダでの共同生活中に訪ねた“重要人物”〉から続く

ペアのショートではミスで5位に沈むも、2月17日のフリーで、大逆転金メダルを獲得した、三浦璃来（24）と木原龍一（33）の“りくりゅう”ペア。

フリーで完璧な演技を見せて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一ペア ©JMPA

氷上の演技と共に注目されているのが、リンクで熱い抱擁を交わすなどの、2人の“親密さ”だ。米スポーツサイト「Heavy」が「『りくりゅう』はつきあっているのか？」という記事を掲載。世界中が彼らに注目しているのだ。

ミラノ五輪に臨むにあたっては衣装にもこだわった。フリーの衣装を手掛けた、カナダ人デザイナーのマシュー・キャロン氏が明かす。

三浦の衣装は60時間かけて制作

「龍一は着心地と動きやすさを重視して、七分袖を好みました。璃来はノースリーブのデザインが、一番スケートがしやすいと言っていた。

そして目指したのは、2人のルックスが同じに見えることなく、繋がりを感じさせること。龍一の衣装は約30時間で完成しましたが、璃来の衣装は細かい石留めとカスタムプリント、ペイント作業などで約60時間かかりました」

