ゴールドマン・サックスもノーを突き付けた…1兆ドルを超える中国の貿易黒字に世界から批判が殺到している

IMFが批判

「中国の経済政策が国内での非効率性や海外への悪影響を招いている」

国際通貨基金（IMF）は2月18日に公表した中国経済に関する審査（対中第4条協議）の報告書のなかで、中国政府を手厳しく批判した。

IMFはその上で、「消費主導型の成長モデルへの移行が最優先課題だ」と強調した。

注目を集めたのは、歴代の米政権や他の先進国と同様に「中国の経常黒字額が大きすぎて、貿易相手国に悪影響を及ぼしている」と批判したことだ。今回の報告書では、2024年版で言及がなかった「外部不均衡」という文言が10回以上使用された。

IMFによれば、中国の昨年の経常黒字の対GDP（国内総生産）比率は3.3%となり、2024年時点の予測（1.5%）の2倍超となった。昨年の貿易黒字が過去最高の1兆2000億ドル（約185兆円）に膨らんだのが主要因だ。IMFは「昨年の成長の約3分の1が純輸出（輸出から輸入を引いた額）によるものだった」とみている。

その比率はさらに上昇する可能性が高い。

GSからも批判

米ゴールドマン・サックス・グループは「中国の今年の経常黒字の対GDP比は4.3%になる」と想定しており、「中国の拡大する輸出能力は世界経済全体にとって差し引きでマイナスだ」と批判している。

中国経済の躍進に多大な貢献をしたと言われるゴールドマン・サックスだが、「とんでもない怪物をつくってしまった」と後悔の念に駆られているのかもしれない。

IMFは中国政府の産業政策も問題視している。

IMFは「重点分野向けへの財政投入額が2023年時点でGDPの約4%に相当する」と試算する。2022年の欧州連合（EU）の国家補助がGDPの約1.5%だったことに鑑み、IMFは「中国の国家補助の対GDP比率を2ポイント引き下げるべきだ」と主張した。

不動産市況の回復が急務だが

一方、内需主導の経済に転換するためには、低迷する不動産市場のテコ入れが不可欠だ。

IMFは「問題を解決するためには中央政府による資金拠出が不可欠だ」と指摘しているが、短期的な解決は困難だと言わざるを得ない。

昨年末時点の中国の建設中の住宅在庫は年間の販売戸数の約5倍と極めて高い水準であり、中国当局が不動産融資の規制を強化する前（2019年時点）の比率（2.8倍）の約2倍だ。

不動産市況を回復させるには最低でもこの比率を2019年の水準にまで低下させなければならないが、専門家は「最低でも2年はかかる」と悲観的だ。

中国では家計資産の7割超を不動産が占め、消費拡大に寄与してきた。このため、住宅価格が下げ止まらない限り、消費の拡大は見込めない。

このような状況をみるにつけ、「世界経済の脅威はトランプ関税よりも中国によるデフレ輸出だ」との認識が国際社会のコンセンサスになるのは時間の問題だと思う。

イタリアのミラノ・コルティナダンペッツォで開催中の冬季五輪や中国の旧正月・春節の絡む大型連休が国内を盛り上げるかと思いきや、後編記事『ヒト型ロボット開発に国民はうんざり、「一帯一路」もとん挫の恐れ…習近平肝いりの施策に暗い影』で見ていくように国民の目は冷ややかなようだ。

【つづきを読む】ヒト型ロボット開発に国民はうんざり、「一帯一路」もとん挫の恐れ…習近平肝いり施策に暗い影