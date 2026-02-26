【きょうから】ゴンチャ「いちご杏仁」、2・26より限定販売 4年ぶり採用のベースティー＆キーホルダーも展開【詳細】
ゴンチャ ジャパンはきょう26日より、“春の風物詩”「いちご杏仁」を期間限定で販売する。
【画像】サイズ感がキュート！！「いちご杏仁 キーホルダー」
今年はファンの要望に応え、初登場の際に大きなインパクトを残した「阿里山ウーロンティー」をベースティーとして4年ぶりに採用。さらに、「いちご杏仁 キーホルダー」とドリンクがセットになった特別な「いちご杏仁満喫セット」の販売や、オリジナルステッカーのプレゼント、隣り合わせると絵がつながる限定カップシールを用いたSNSキャンペーンなど、さまざまな企画を実施する。
「いちご杏仁」は、2022年に初登場して今年で5周年を迎える。今回は、初登場時にベースティーとして使用した「阿里山ウーロンティー」との組み合わせが復活。とろぷる食感の杏仁豆腐と甘酸っぱいストロベリー、そこに華やかな阿里山ウーロンティーが重なり合い、心ほどけるおいしさが口の中いっぱいに広がる。
ラインナップは、飲むデザートのようにリッチでコクのあるミルクティー（ICED）、シャリっとなめらかなジェラッティー（FROZEN）とすっきり香ばしいアーモンドミルクティー(ICED)の3種類。今年はLサイズも登場する。
●いちご杏仁 ミルクティー（ICED/M・L）
甘酸っぱいストロベリーソース、“とろぷる”食感のいちご杏仁、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティーを合わせた、見た目も味わいも華やかな春満開のミルクティー。今年は待望のLサイズも登場し、その幸せな余韻をより長く、たっぷりと楽しめる。
●いちご杏仁 ジェラッティー（FROZEN/M）
“とろぷる”のいちご杏仁と甘酸っぱいストロベリーソースが絡み合う、ひんやりなめらかなフローズンティー。甘くフルーティーな阿里山ウーロンティーが春の気分にぴったり。シャリシャリとしたフローズンとぷるぷるの杏仁による食感と味わいのコントラストを楽しめる。
●いちご杏仁 アーモンドミルクティー（ICED/M・L）
まろやかないちご杏仁に相性ばつぐんのアーモンドミルクを組み合わせた、風味豊かなミルクティー。アーモンドミルクが合わさることで、よりすっきりと香ばしく、杏仁のコクと風味がいっそう豊かに広がる。阿里山ウーロンティーの華やかな香りとアーモンドの香ばしさで、洗練された味わいを楽しめる。
●いちご杏仁 トッピング
“とろぷる”食感の杏仁豆腐と、甘酸っぱいストロベリーソースが合わさった、ゴンチャ自慢の大人気トッピング。ミルクティーと組み合わせることでデザート感が一気にアップ。飲み進めるごとに変化する味わいも楽しめる。
