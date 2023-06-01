REGZA 4K液晶テレビ「55E350M」

Amazonにてレグザの4K対応スマートテレビが特別価格で販売されている。期間は3月11日23時59分まで。

対象商品には、4K対応の液晶/倍速液晶/有機ELのスマートテレビがラインナップ。シンプルに楽しめるエントリーモデルから、Dolby Atmosやウーファーを搭載したハイエンドモデルまで、用途に合わせて選べる様々な製品が用意されているいずれもダブルチューナー内蔵で、裏番組録画や2番組同時録画ができる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

REGZA 4K テレビ/有機EL OLED/Dolby Atmos ウーファー搭載/ダブルチューナー「65X8900L」

独自開発の高コントラスト低反射有機ELパネルの技術を用いて豊かな色彩表現を可能にするハイエンドモデルのスマートテレビ。さらに重低音立体音響システムXPを搭載。72Wのマルチアンプによるパワフルなサウンドを体感できる。また、人の声を強調するサウンドで、映画やドラマでも声が聞き取りやすく、音量を抑えても聞き取りやすい音声で楽しめる。

「新ざんまいスマートアクセス」で予約録画から、お気に入りのタレントの出演番組や、好きなジャンルの番組を自動で分類し、よく見る番組をAIが学習しておすすめする。

REGZA 4K テレビ/倍速液晶/Dolby Atmos/ダブルチューナー / 2番組同時録画「55Z570L」

直下型倍速パネル搭載で、動きの速いシーンもくっきりなめらかな映像で楽しめるミドルエンドモデル。また、重低音立体音響システムで、クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンドが味わえる。さらに、「瞬速ゲームモード」を搭載、迫力ある映像と約0.83msecの低遅延で、快適にゲームプレイが楽しめる。