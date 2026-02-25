QUEENの伝説的ライブを収録した『LIVE IN RIO』配信カードの予告編が解禁されました。

1985年の熱狂をもとにした映像作品が、2026年3月31日に配信カードとして発売されます。

NEGA公式オンラインショップで予約受付中となっており、ロックファンには見逃せない復刻企画です。

QUEEN「LIVE IN RIO配信カード＆復刻記念パンフレット」

発売日：2026年3月31日販売価格：3,000円（税込）販売チャネル：NEGA公式オンラインショップ

QUEENは、重厚なコーラスワークとスケールの大きいライブ演出で世界的に支持されるロックバンドです。

『LIVE IN RIO』は、南米の巨大フェスで記録されたステージを配信カードで復刻するプロジェクトです。

配信カードに加えて復刻パンフレットも同時展開となり、映像と資料をあわせて楽しめる構成になっています。

1985年リオ公演のスケールと収録構成

公演日：1985年1月11日当時有料入場者数：25万人収録曲数：全16曲

本作はRock In Rioでのパフォーマンスを軸に、初期曲から後期ヒット曲までを1本にまとめたライブ映像です。

“Keep Yourself Alive”や“Liar”の初期楽曲と、“Radio Gaga”“I Want To Break Free”の代表曲を同じ流れで追える点が大きな魅力です。

時代ごとのサウンド変化を一気に体感できるため、長年のファンにも近年のリスナーにも刺さるセットリストです。

配信カード発売情報と復刻パンフレット

復刻パンフレット発売日：2026年3月31日

配信カードは3,000円（税込）で、予約段階から手に取りやすい価格帯に設定されています。

同日発売の復刻パンフレットをあわせることで、映像視聴だけでなく当時のライブ文脈まで立体的に追える設計です。

音源を聴くだけでは伝わりにくいステージの熱量を、コレクションとして残せる企画になっています。

予告編解禁で見えるライブの見どころ

予告編解禁日：2026年2月24日

キービジュアル側でも示されている“Tie Your Mother Down”から始まる構成が、今回の予告編の入口になっています。

冒頭の立ち上がりが速い楽曲を先に出すことで、スタジアムライブ特有の高揚感を短時間でつかめる編集になっています。

本編への期待値を上げながら、全16曲の流れを想像しやすい導線になっている点もポイントです。

映像と楽曲の両方でQUEENのライブ像を振り返りたい人にとって、今回の復刻は整理しやすい一本です。

配信カードとパンフレットを同時にそろえることで、音だけでは拾いきれない当時の空気まで感じ取りやすくなります☆

伝説ステージの熱気を手元で味わえる！

QUEEN「LIVE IN RIO配信カード＆復刻記念パンフレット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『LIVE IN RIO』配信カードの発売日はいつですか。

2026年3月31日発売です。

Q. 販売価格はいくらですか。

3,000円（税込）です。

Q. 収録曲は何曲ですか。

全16曲で構成されています。

