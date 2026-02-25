GRe4N BOYZが、アルバム『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』を本日リリースした。あわせて、全曲ティザー映像も公開された。

アルバム収録曲には、TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌で話題となった「天使と悪魔」、現在放送中の「KEIRIN」TVCMの「スピード」など数々の楽曲に加えて、現在、熱戦繰り広げられる「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」公式テーマソングを務める「OTAKEBI feat. &TEAM」や高知市PRソング「潮騒の詩」をはじめ、さらには新曲「boyz be」「想」「N∞XT」など全12曲が収録されている。

通常盤

また初回限定盤は、2025年の全国ツアー＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2025『“The XY” 〜明日、今日よりも〜』＞から、ツアー本編とアンコールパートの楽曲を収録したCD2枚組となっている。

https://youtu.be/gv3AfjuVrlY

さらに、このアルバムには購入者対象の応募抽選施策として、GRe4N BOYZメンバーとオンライン上でのサイン会が実施される。他にも直筆サインのプレゼント等、嬉しい販促施策が盛り沢山な内容となっているので、公式HPをチェックして欲しい

そしてGRe4N BOYZは、全国43公演となる2026年ツアー＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞を、2026年6月から10月にかけて開催される。自身の全国ツアーでは初の試みとしてライブに3D演出を盛り込み、観客全員が3Dメガネを着用するイマーシブなライブ体験になるとのことだ。

◾️アルバム『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』

2026年2月25日（水）リリース

購入：https://GRe4NBOYZ.lnk.to/2026Album 通常盤 ▼商品形態

初回限定盤 6,600円（税込）UPCH-7805/6

・2CDs：

DISC1 新曲含めた十数曲収録

DISC2 「GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2025『”The XY” 〜明日、今日よりも〜』」ツアー音源収録（本編およびアンコールパート）

・2025年GRe4N BOYZツアー セットリストカード

・スマホサイズステッカー

・イベント応募抽選シリアルコード封入（詳細後日発表） 通常盤 3,740円（税込）UPCH-2292

・CD：新曲含めた十数曲収録

・オリジナルトレーディングカード（ランダム4種中1種封入）

・イベント応募抽選シリアルコード封入（詳細後日発表） UNIVERSAL MUSIC限定セット ONE PIECEフィギュア 天使 ver. 22,000円（税込）

通常盤に以下フィギュアを同梱したセット商品です。

(【通常盤】3,740円（税込）＋【UNIVERSAL MUSIC限定セット ONE PIECEフィギュア 天使 ver.】18,260円（税込）)

・ワンピース KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 GRe4N BOYZ天使 ver.（フィギュア）（サイズ：約160mm約210mm約190mm（台座含め）） UNIVERSAL MUSIC限定セットONE PIECEフィギュア 悪魔 ver. 22,000円（税込）

通常盤に以下フィギュアを同梱したセット商品です。

【通常盤】3,740円（税込）＋【UNIVERSAL MUSIC限定セットONE PIECEフィギュア 悪魔 ver.】18,260円（税込）)

・ワンピース KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 GRe4N BOYZ悪魔 ver.（フィギュア）（サイズ：約160mm約210mm約190mm（台座含め）） ▼収録内容（初回限定盤、通常盤共通）

01.天使と悪魔 TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌

02.OTAKEBI feat. &TEAM ※

03.星の詩 2025年 全国高校軽音楽部大会we are SNEAKER AGES エンディングテーマソング

04.アイノカタチ

05.スピード 世界スポーツ“KEIRIN”ブランドTVCM

06.boyz be

07.想

08.潮騒の詩 高知市PRソング

09.N∞XT

10.アカキ群青 「買取大吉バレーボールネーションズリーグ2025千葉大会」大会公式テーマソング

11.weeeek

12.OTAKEBI GRe4N BOYZ ver. ※

※りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON 公式テーマソング ▼CD封入シリアルコード応募抽選

ニューアルバム「あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、」 GRe4N BOYZメンバーとトークなどができるアルバム購入者特典が決定しました。ニューアルバム「あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、」には、初回限定盤・通常盤それぞれに必ず応募抽選用シリアルコード（用紙にシリアルコードが記載）が封入されています。また、これとは別に、UNIVERSAL MUSIC STOREでのアルバムご予約・ご購入者限定で、2026年のGRe4N BOYZツアー先行予約やリリース記念スペシャルイベントに抽選申し込みができるシリアルコードがございます（UNIVERSAL MUSIC STOREのマイページにシリアルコードが表示されます）。それぞれ、ご応募できる特典内容が異なりますので、ぜひ以下をご参照いただき、ご希望の内容に沿うよう、アルバムをご予約くださいませ。



▷CD封入(初回限定盤・通常盤)応募抽選用シリアルコード 特典

こちらは『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』初回限定盤および通常盤全てのCDに1種、封入されております。(UNIVERSAL MUSIC限定セット ONE PIECEフィギュア(天使・悪魔ver./数量限定)をご購入いただいた方も、通常盤がセットになりますので、シリアルコードが封入されています)



CD封入(初回限定盤・通常盤)応募抽選用シリアルコード1点につき、以下の3コースのうちからおひとつお申し込みが可能です。

【1コース】GRe4N BOYZメンバーがあなたのお名前を呼んでサイン色紙をくれるオンラインサイン会

【2コース】GRe4N BOYZ直筆サイン入りグッズ抽選プレゼント

【3コース】「あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、」特別メンバートーク音声



詳細：https://www.universal-music.co.jp/gre4nboyz/news/2026-01-11-1/

◾️＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞ 2026年

6/6（土）埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

6/7（日）茨城・取手市民会館

6/14（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）

6/20（土）福島・いわき芸術文化交流館アリオス→アルパイン大ホール

6/21（日）宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール

7/4（土）千葉・千葉県文化会館 大ホール

7/5（日）東京・福生市民会館 大ホール

7/11（土）岐阜・土岐市文化プラザ 大ホール

7/12（日）静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

7/18（土）奈良・なら100年会館 大ホール

7/19（日）滋賀・大津市民会館 大ホール

7/20（月・祝）神奈川・KT Zepp Yokohama

7/25（土）島根・出雲市民会館 大ホール

7/26（日）岡山・倉敷市民会館

8/1（土）山口・下関市民会館 大ホール

8/2（日）大阪・Zepp Osaka Bayside

8/8（土）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

8/9（日）岩手・奥州市文化会館Zホール

8/11（火・祝）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

8/15（土）三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢（伊勢市観光文化会館）

8/16（日）愛知・Zepp Nagoya

8/22（土）東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8/23（日）埼玉・和光市文化センター

8/28（金）北海道・中標津町総合文化会館 大ホール

8/29（土）北海道・音更町文化センター 大ホール

8/30（日）北海道・Zepp Sapporo

9/6（日）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

9/12（土）富山・新川文化ホール 大ホール

9/13（日）新潟・新潟テルサ

9/19（土）大分・iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ

9/20（日）熊本・熊本県立劇場 演劇ホール

9/21（月・祝）福岡・Zepp Fukuoka

9/22（火・祝）静岡・アクトシティ浜松 大ホール

9/23（水・祝）愛知・愛知県芸術劇場

9/26（土）福島・會津風雅堂

9/27（日）山形・荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）

10/3（土）京都・宇治市文化センター 大ホール

10/4（日）大阪・大阪国際会議場 メインホール（グランキューブ大阪）

10/10（土）広島・ 広島JMSアステールプラザ大ホール

10/11（日）長崎・諫早文化会館 大ホール

10/12（月・祝）福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール

10/17（土）東京・Shibuya LOVEZ

10/18（日）福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール 詳細：https://gre4n-boyz.com/news/205