　代名詞の肉体美を誇示した。

　２月24日、サウジアラビアのアル・ナスルに所属するクリスティアーノ・ロナウドがインスタグラムを更新。１枚の写真をアップロードした。

　自慢のボディがあらわになるボクサーパンツ姿でカメラ目線のショット。「長く活躍し、高いパフォーマンスを維持することは決して偶然ではない。日々の適切な回復から成り立つ。それは特別なことではない。ルーティンだ」と綴る。
 
　この投稿には「とんでもない筋肉」「もうメロメロになっちゃうよ」「ハンサムすぎる」「史上最高の男だ」「サッカー界の王様」「なんて魅力的なんだ」「マシンみたいだな」といったコメントが寄せられた。

　今なお所属クラブと代表でゴールを量産するC・ロナウド。現在キャリア通算964得点。大台到達まで走り続けるだろう。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

