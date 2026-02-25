「とんでもない筋肉」「もうメロメロ」41歳C・ロナウドの“最新肉体美”にファン喝采！「なんて魅力的なんだ」
２月24日、サウジアラビアのアル・ナスルに所属するクリスティアーノ・ロナウドがインスタグラムを更新。１枚の写真をアップロードした。
自慢のボディがあらわになるボクサーパンツ姿でカメラ目線のショット。「長く活躍し、高いパフォーマンスを維持することは決して偶然ではない。日々の適切な回復から成り立つ。それは特別なことではない。ルーティンだ」と綴る。
この投稿には「とんでもない筋肉」「もうメロメロになっちゃうよ」「ハンサムすぎる」「史上最高の男だ」「サッカー界の王様」「なんて魅力的なんだ」「マシンみたいだな」といったコメントが寄せられた。
今なお所属クラブと代表でゴールを量産するC・ロナウド。現在キャリア通算964得点。大台到達まで走り続けるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】バッキバキ！ C・ロナウドの鍛え抜かれた肉体美
