原宿の聖地「ラフォーレ原宿」に降臨! 「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」3月14日にオープン
エルティーアールは、「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」を、2026年3月14日、原宿のランドマークである商業施設「ラフォーレ原宿」B1Fにオープンする。
「ちいかわベーカリー」は、2024年10月に東急プラザ表参道「オモカド」3Fにオープンした、ちいかわのパン屋さん。今回、そのグッズ取り扱い専門店である「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」が、ラフォーレ原宿にオープンすることが決まった。
店内はピンクベースの内装で、「ちいかわベーカリー」のための描き下ろしイラストをふんだんに使用したデザインとなっている。
取り扱いグッズは、パン屋さんの衣装の「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」がデザインされたトレーやクッキー缶など日常の食事が楽しくなるようなアイテムがめじろ押し。また、お土産にぴったりなかわいい紅茶缶やキャンディ、食パンやラスク、フィナンシェなども展開していく。
○【オープン記念】新グッズ
スクイーズ(ちいかわ/ハチワレ/うさぎ) 各990円
トレー(パンなみんな) 1,980円
ミニトレー(転んだ) 1,210円
ミニトレー(サンドなトリオ) 1,210円
シュガー(3種×各3粒入り) 1,200円 ※4月上旬販売予定
コーヒー入り巾着(キリマンジャロ) 1,800円 ※4月上旬販売予定
コーヒー入り巾着(カフェインレス) 1,800円 ※4月上旬販売予定
○購入特典
購入特典として、2,200円以上購入した人には「ショッパータグ(全1種)」を1枚プレゼントする。また、新グッズは「ちいかわベーカリー」でも販売される。
購入特典: ショッパータグ(全1種)
○ショッパー
ショッパー (小) 100円/(中) 150円/(大) 200円
「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」はラフォーレ原宿B1Fにオープン予定。営業時間は11:00〜20:00。フリー入場制だが、混雑時は入場規制を行う場合がある。営業時間の確認などはカフェ公式サイトを確認すること。
