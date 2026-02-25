「TOPIX先物」手口情報（25日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限9128枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の9128枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 9128( 8172)
ABNクリアリン証券 8171( 8171)
バークレイズ証券 4581( 4581)
ゴールドマン証券 2693( 2667)
ビーオブエー証券 2179( 2179)
JPモルガン証券 1546( 1546)
モルガンMUFG証券 1084( 1084)
サスケハナ・ホンコン 944( 944)
シティグループ証券 598( 598)
ドイツ証券 423( 423)
BNPパリバ証券 406( 406)
UBS証券 334( 334)
日産証券 216( 216)
SBI証券 239( 211)
三菱UFJeスマート 212( 174)
インタラクティブ証券 154( 154)
HSBC証券 60( 60)
野村証券 56( 56)
広田証券 33( 33)
みずほ証券 20( 20)
フィリップ証券 20( 20)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース