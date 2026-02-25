「日経225先物」手口情報（25日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限6929枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6929枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6929( 6929)
ソシエテジェネラル証券 3212( 3020)
バークレイズ証券 2894( 2894)
ゴールドマン証券 1359( 1260)
日産証券 956( 956)
SBI証券 1526( 918)
サスケハナ・ホンコン 834( 834)
ビーオブエー証券 673( 673)
JPモルガン証券 639( 639)
楽天証券 1068( 632)
松井証券 590( 590)
シティグループ証券 360( 304)
三菱UFJeスマート 369( 273)
BNPパリバ証券 272( 198)
UBS証券 247( 179)
フィリップ証券 177( 177)
みずほ証券 168( 137)
インタラクティブ証券 135( 135)
三菱UFJ証券 96( 96)
ドイツ証券 79( 79)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 108( 108)
ABNクリアリン証券 79( 79)
SBI証券 68( 44)
楽天証券 80( 34)
日産証券 25( 25)
松井証券 17( 17)
ドイツ証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 14( 14)
JPモルガン証券 8( 8)
インタラクティブ証券 5( 5)
バークレイズ証券 2( 2)
三菱UFJ証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース