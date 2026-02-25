2月23日に起きた、ヒップホップグループXGのプロデューサーほかスタッフ4人が、違法薬物所持の疑いで逮捕されるという前代未聞の事件。揺れるXGは24日、公式Xで、日本語、英語、韓国語、中国語でのコメント発表した。一連の報道についてのお詫びとともに《現在、警察による捜査がおこなわれており、全面的に協力しております》とした。さらに《本件についてXGの関与は一切ございません》と、メンバーは無関係と明言した。

「愛知県内のホテルで、XGのプロデューサーである『SIMON』こと酒井じゅんほ容疑者、同じくプロデューサーの『Chancellor』ことキム・マイケル・チョン容疑者、そしてエイベックスの社員・長谷川雄大容疑者と柳川典利容疑者の計4人が現行犯逮捕されました。現場では、コカイン4袋と乾燥大麻1袋が押収されています。前日22日には、XGがワールドツアーとして名古屋公演をおこなっており、同行していたとされています」（芸能担当記者）

警察は認否を明らかにしておらず、今後の捜査を待たなければならないが、1年ほど前から情報が入っており、当局は内偵していたという報道もある。酒井容疑者の自宅など関係先の家宅捜索も終わっているようだ。

「両プロデューサーが所属する芸能事務所・XGALXは、公式コメントとして《一部のマスコミを通じて報道された当社所属プロデューサーたちの逮捕のニュースと関連し、多くの方々に心配を及ぼした点について重く受け入れている》と発表。《当社は現在、該当事案に関連する事実関係の確認に最善を尽くしており、進行中のすべての捜査過程にも誠実かつ積極的に協力している》としていますが、会社のトップが酒井容疑者ですから、混乱しているのは間違いないでしょう。XGの所属レコード会社で、社員が逮捕されたエイベックスは《現在、警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります》としています」（同前）

XGメンバーは、公式Xのコメントで《私たちからの言葉が遅くなってしまいごめんなさい》と謝罪。《突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています》と心境をつづった。《私たちはこれまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、XGとしての活動に誠実に取り組んでいきたいと思っています》と宣言している。

Xでは、メンバーへの応援のポストが大量に書き込まれている。

《XGちゃんなら絶対乗り越えられる!がんばれXGちゃん!》

《これまでの世界観や作品が全て薬と結び付けられる、薬ありきで作られたものだと判断されるのは残念》

一方で、

《残念だけどXGもうムリじゃないか? メディアが扱わなくなる 海外も手を引く どこか有能なプロデューサーが引き継げばワンチャン》

などの意見も出ている。

「海外で戦えるユニットとして、5年間の合宿生活で鍛え上げられ、2022年のデビュー曲は全米ビルボードチャートで日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位にランクインされました。2025年にはアメリカの『コーチェラ・フェスティバル』でセカンド・ヘッドライナーを務め、東京ドームライブは即完。そして、ワールトツアー真っ最中に今回の事件が起きました。スポンサーやクライアントも手を引くところが出てくるでしょうし、グループとしてのイメージも落ちるなど、ダメージは計り知れないです」（前出・芸能担当記者）

情熱を持ってがんばってきたグループの今後を、周囲が一発で破壊してしまった。