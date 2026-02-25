女優の石田ゆり子が2月23日までに自身のInstagramを更新。トレーニング中の動画を公開したのだが、驚異のバランス能力を発揮し、ファンは衝撃を受けている。

2025年6月にトレーニング動画を2本公開した後は、しばらくトレーニング動画をInstagramにあげることはなかった石田。しかし、2026年に入り、1月8日、2月6日、2月13日とトレーニングする様子を動画でたびたび公開するようになっていた。

そのため最新の投稿では《トレーニング動画ばかりになってきた》と投稿。そして、《地味トレの極地、バランストレーニング。ペットボトルを乗せるって なかなか難しいのですが 体の軸をちゃんと持って、ピシッと30秒。みなさんぜひ一緒にやってみて》と続けた。

動画では、左足を上げて、膝を直角に曲げた状態で水が半分ほど入った500mlのペットボトルを膝上の太ももの部分に乗せた状態を30秒キープする様子を披露。トレーナーからは「全神経集中です」と声をかけられながら、時折「あっ、ああ〜」と悲鳴をあげつつも見事に成し遂げ、石田は思わずガッツポーズする様子が収められている。

コメント欄にはファンから

《体幹のバランス感覚がすごい！》

《ゆりこさんはほんとアスリート、スバラシイ》

《ゆりこさんいつも凄いな〜って見てます》

などと称賛の声が寄せられている。

ただ、石田がトレーニング動画を連投しているせいか、

《ウエストの細さ》

《痩せたように見えますが、トレーニングしすぎなのでは？》

と心配する声も出ている。

石田自身は投稿の最後で《それにしても2026年って、すごく なにかが動いている。ぐるぐる何かが。良いイメージを持って、パワーを充電して。口角上げて、行きましょう。》と締めくくり、あくまでも前向きな姿勢を示していた。

石田は、地味なトレーニングを“地味トレ”と称して取り組んでおり、Instagramの1月8日の投稿では、《いろんなことがありますが 運動は全てを良い方向へ連れて行ってくれます。体と心は繋がっていますか。》とつづり、体を動かすことの大切さをつづっている。

芸能記者が言う。

「石田さんは9歳から水泳を始め、16歳で芸能界にスカウトされるまでの7年間は、ずっと水泳漬けの日々を送っていたそうです。1日平均10km泳いでいたとも話しています。小学生時代にジュニアオリンピックに出場し、父親の仕事の関係で台北市で過ごした中学時代は、妹のひかりさんとともに台湾ナショナルチームに所属するほどのアスリートでした。若いときにスポーツに打ち込んだ人ですから、日々のトレーニングも苦にならないどころか、体を動かしていないと調子がよくないのでしょうね」

石田は2025年6月のInstagramでみずからのトレーニングについて《トレーニングは週二回。コツコツと続けています。 10年後、20年後の自分に投資するつもりで続けております。恐ろしく身体能力の高い80歳になるのが目標です》とつづっていた。

石田の地味トレは、これからも続く――。