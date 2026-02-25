大谷翔平選手の2025年シーズンを形で残せる、シリアルナンバー入りコレクションが発売されました。

テーマは「満票MVP」と「ワールドシリーズ連覇」で、投打の節目を1セットにまとめた構成です。

東京ドーム凱旋アーチと633日ぶりの登板という、記憶に残る2場面を同時に収めた保存版です。

ディレクトアートギャラリー「大谷翔平2025年記念コレクション」

発売開始日：2026年2月24日商品数：2種類価格：各55,000円（税込）シリアルナンバープレート：付き配送目安：注文から約1週間

ディレクトアートギャラリーは、株式会社秀建コーポレーションが運営する希少コレクション取扱ブランドです。

今回の新作は、2025年の主要記録と決定的写真を組み合わせたメモリアル企画です。

観戦の熱量を部屋に持ち帰れる仕様に寄せた、展示性重視のラインナップです。

記念ボール豪華額セットの構成

セット名：記念ボール豪華額セット世界限定数：2025セット額サイズ：幅約71cm価格：55,000円（税込）

木製専用額の中央に記念ボールを配置し、両側にMLB承認フォトを組み合わせた構成です。

写真は「投手復帰のマウンド」と「東京ドーム凱旋第1号」の2場面で、シーズンの物語を一目で追える並びです。

リビングに飾ったときの存在感が出やすい横幅設計で、コレクションというより記念碑に近い仕上がりです。

豪華3点BOXセットの内容

セット名：豪華3点BOXセット内容点数：3点仕様：UVカット専用BOX入り価格：55,000円（税込）

3点BOXは、公式認定フィギュア、記念ボール、MLB承認フォトをまとめたボックス仕様です。

フィギュアはドジャースの背番号17を再現し、デスクや棚でも飾りやすいコレクション導入型になっています。

額装よりも設置場所の自由度が高く、収納と展示を切り替えながら管理しやすいセットです。

2025年シーズン記録を刻むコレクション性

本塁打：55本打点：102打率：.282OPS：1.014投手復帰まで：633日

記念ボールには主要スタッツとMVP、ワールドシリーズ関連の実績がまとまっており、年単位の振り返りに向く情報密度です。

フォトにはMLB承認済みホログラム付きの真正性要素が入り、観賞用だけでなく資料価値も意識した仕様です。

2025年を象徴する数字と場面を一つのフォーマットで残せるため、後年の比較にも使いやすい設計です。

記録商品は、結果だけでなく「どの瞬間を残すか」で価値が変わります。

今回の2商品は、投打の節目をバランスよく押さえた構成で、シーズン全体像を整理しやすい点が魅力です。

満票MVPと連覇の記憶を飾れる限定仕様！

ディレクトアートギャラリー「大谷翔平2025年記念ボール豪華コレクションセット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 記念コレクションは何種類ありますか。

「記念ボール豪華額セット」と「豪華3点BOXセット」の2種類です。

Q. 価格はいくらですか。

どちらも55,000円（税込）です。

Q. 記念ボール豪華額セットの限定数はいくつですか。

世界限定2025セットです。

