　2月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3070銘柄。東証終値比で上昇は1482銘柄、下落は1512銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが145銘柄、値下がりは76銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は380円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1783>　ファンタジス　　　 84.5　 +11.5（ +15.8%）
2位 <4896>　ケイファーマ　　　　890　　 +85（ +10.6%）
3位 <3185>　夢展望　　　　　　　260　　 +21（　+8.8%）
4位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　　213　　 +17（　+8.7%）
5位 <4597>　ソレイジア　　　　　 34　　　+2（　+6.2%）
6位 <6181>　タメニー　　　　　　120　　　+7（　+6.2%）
7位 <4598>　デルタフライ　　　229.9　 +11.9（　+5.5%）
8位 <4593>　ヘリオス　　　　　　390　　 +16（　+4.3%）
9位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 57.3　　+2.3（　+4.2%）
10位 <6085>　アーキテクツ　　　 1850　　 +57（　+3.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3042>　セキュアヴェ　　　238.7　 -82.3（ -25.6%）
2位 <3046>　ＪＩＮＳＨＤ　　　 4322　　-888（ -17.0%）
3位 <5262>　日ヒュム　　　　 1315.1　-200.9（ -13.3%）
4位 <6855>　電子材料　　　　　 8830　 -1160（ -11.6%）
5位 <5461>　中部鋼鈑　　　　　 2320　　-195（　-7.8%）
6位 <2897>　日清食ＨＤ　　　 3030.6　-252.4（　-7.7%）
7位 <8515>　アイフル　　　　　　468　　 -34（　-6.8%）
8位 <7445>　ライトオン　　　　　311　　 -22（　-6.6%）
9位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2491　-164.5（　-6.2%）
10位 <2391>　プラネット　　　　 1290　　 -65（　-4.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4507>　塩野義　　　　　 3713.4　 +49.4（　+1.3%）
2位 <5101>　浜ゴム　　　　　 8010.5　+101.5（　+1.3%）
3位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　　 4041　　 +50（　+1.3%）
4位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　　10518　　+128（　+1.2%）
5位 <8830>　住友不　　　　　 5263.2　 +62.2（　+1.2%）
6位 <4506>　住友ファーマ　　　 2368　 +23.0（　+1.0%）
7位 <8002>　丸紅　　　　　　 6064.6　 +54.6（　+0.9%）
8位 <6479>　ミネベア　　　　 3283.9　 +23.9（　+0.7%）
9位 <3659>　ネクソン　　　　 3113.8　 +21.8（　+0.7%）
10位 <6526>　ソシオネクス　　 2009.9　 +13.9（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2491　-164.5（　-6.2%）
2位 <8601>　大和　　　　　　　 1590　 -15.0（　-0.9%）
3位 <8053>　住友商　　　　　 6367.6　 -59.4（　-0.9%）
4位 <7453>　良品計画　　　　　 3565　 -31.0（　-0.9%）
5位 <6988>　日東電　　　　　 3571.2　 -28.8（　-0.8%）
6位 <9502>　中部電　　　　　 2547.7　 -20.3（　-0.8%）
7位 <5301>　東海カーボン　　 1043.3　　-7.7（　-0.7%）
8位 <3407>　旭化成　　　　　 1807.1　 -12.4（　-0.7%）
9位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2525　 -16.0（　-0.6%）
10位 <4543>　テルモ　　　　　 2032.8　 -11.7（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

