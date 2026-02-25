[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1482銘柄・下落1512銘柄（東証終値比）
2月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3070銘柄。東証終値比で上昇は1482銘柄、下落は1512銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが145銘柄、値下がりは76銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は380円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1783> ファンタジス 84.5 +11.5（ +15.8%）
2位 <4896> ケイファーマ 890 +85（ +10.6%）
3位 <3185> 夢展望 260 +21（ +8.8%）
4位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 213 +17（ +8.7%）
5位 <4597> ソレイジア 34 +2（ +6.2%）
6位 <6181> タメニー 120 +7（ +6.2%）
7位 <4598> デルタフライ 229.9 +11.9（ +5.5%）
8位 <4593> ヘリオス 390 +16（ +4.3%）
9位 <3823> ＷＨＤＣ 57.3 +2.3（ +4.2%）
10位 <6085> アーキテクツ 1850 +57（ +3.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3042> セキュアヴェ 238.7 -82.3（ -25.6%）
2位 <3046> ＪＩＮＳＨＤ 4322 -888（ -17.0%）
3位 <5262> 日ヒュム 1315.1 -200.9（ -13.3%）
4位 <6855> 電子材料 8830 -1160（ -11.6%）
5位 <5461> 中部鋼鈑 2320 -195（ -7.8%）
6位 <2897> 日清食ＨＤ 3030.6 -252.4（ -7.7%）
7位 <8515> アイフル 468 -34（ -6.8%）
8位 <7445> ライトオン 311 -22（ -6.6%）
9位 <9433> ＫＤＤＩ 2491 -164.5（ -6.2%）
10位 <2391> プラネット 1290 -65（ -4.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4507> 塩野義 3713.4 +49.4（ +1.3%）
2位 <5101> 浜ゴム 8010.5 +101.5（ +1.3%）
3位 <8795> Ｔ＆Ｄ 4041 +50（ +1.3%）
4位 <4578> 大塚ＨＤ 10518 +128（ +1.2%）
5位 <8830> 住友不 5263.2 +62.2（ +1.2%）
6位 <4506> 住友ファーマ 2368 +23.0（ +1.0%）
7位 <8002> 丸紅 6064.6 +54.6（ +0.9%）
8位 <6479> ミネベア 3283.9 +23.9（ +0.7%）
9位 <3659> ネクソン 3113.8 +21.8（ +0.7%）
10位 <6526> ソシオネクス 2009.9 +13.9（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9433> ＫＤＤＩ 2491 -164.5（ -6.2%）
2位 <8601> 大和 1590 -15.0（ -0.9%）
3位 <8053> 住友商 6367.6 -59.4（ -0.9%）
4位 <7453> 良品計画 3565 -31.0（ -0.9%）
5位 <6988> 日東電 3571.2 -28.8（ -0.8%）
6位 <9502> 中部電 2547.7 -20.3（ -0.8%）
7位 <5301> 東海カーボン 1043.3 -7.7（ -0.7%）
8位 <3407> 旭化成 1807.1 -12.4（ -0.7%）
9位 <6752> パナＨＤ 2525 -16.0（ -0.6%）
10位 <4543> テルモ 2032.8 -11.7（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース