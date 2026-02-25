40Âå50Âå¤ÏÞ¦¿â¤ì¾®ÁÎŽ¤¤Ç¤Ï60Âå70Âå¤Ï¡ÄÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÏ·¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¿´¤Ë¤È¤á¤ë¡È½ÂÂô±É°ì¤Î¸ÀÍÕ¡É
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µ¬³Ê³°¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£40ºÐ¼êÁ°¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸¤Î3Ê¬¤Î2¤Ï½ª¤ï¤ê¡×¤Ê¤Î¤«
ÀÎÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ»ä¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÍÌ¾¤ÊÃæ¹â°ì´Ó¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±µéÀ¸¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ»ä¤¿¤Á¤Ï40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¾¯¤·¼êÁ°¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ»é¤Î¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤Ï¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬Æó¼¡²ñ¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤é¤Î¿ÍÀ¸¤â3Ê¬¤Î2¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×
¼Ò²ñ¿Í¤Î½é´ü¤ËºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¤¡¢Å¾¿¦¤·¤¿Àè¤ÎÅÝ»º¤ò·Ð¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î3Ê¬¤Î2¤É¤³¤í¤«¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡£
»ä¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÂ³¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅìµþÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ¡¢ºâÈ¶·Ï¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð50ºÐÁ°¸å¤ÇÌò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¬¡¢Ìò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¾Ã²½»î¹ç¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£23ºÐ¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£¤Ï¿ÍÀ¸¤Î3Ê¬¤Î2¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤¬ÈÝÄê¤·¤è¤¦¤È¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
µÄÏÀ¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤Ê´¶¤¸¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£
¢£¸ÀÍÕ¤Î¸Â³¦¤¬»×¹Í¤Î¸Â³¦
¤³¤Î¤È¤»ä¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î¸Â³¦¤¬»×¹Í¤Î¸Â³¦¤ò·è¤á¤ë¤Î¤À¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯Èà¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¼¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤Î´¶³Ð¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸¤Î3Ê¬¤Î2¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤±¤ì¤É¤â¡ÖÍ½¸À¤Î¼«¸ÊÀ®½¢¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý³Ø¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£
¿Í¤¬²¿¤«¤òÍ½´ü¤·¤¿¤ê¿®¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍ½Â¬¤ä¿®Ç°¤¬¡¢¸½¼Â¤Î¹ÔÆ°¤ä¾õ¶·¤òÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÊÑ¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍ½´ü¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Çµ¯¤³¤ë¡£
¡Í½´ü¤¹¤ë¡§¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½´ü¤·¤¿¤ê¡¢¿®Ç°¤òÊú¤¯
¢¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¡§¤½¤Î»×¤¤¤Ë±è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤òÌµ°Õ¼±Åª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÊÀ®¸ù¤ò¿®¤¸¤ë¿Í¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢¼ºÇÔ¤ò¿®¤¸¤ë¿Í¤ÏÄ©Àï¤òÈò¤±¤ë¡Ë
£·ë²Ì¤Î¼Â¸½¡§¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢Åö½é¤ÎÍ½´üÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë
¡Ö¿ÍÀ¸¤Î3Ê¬¤Î2¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤ÈÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¤³¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤¢¤È3Ê¬¤Î1¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¤³¤³¤«¤é²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡×
¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È»×¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¹Í¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
·ë²ÌÅª¤Ë»Ä¤ê3Ê¬¤Î1¤Î»þ´Ö¤òÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¿ÍÀ¸¤Ï¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬9³ä
¤³¤ÎÎã¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢º£É÷¤Î¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬9³ä¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¸ÀÍÕ¤Î°·¤¤Êý¤ÇÌ¤Íè¤¬·è¤Þ¤ë¡£Æü¡¹¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î±¿Ì¿¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
Æü¡¹¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¥à¥«¤Ä¤¯¡×¤ÈÊ¸¶ç¤Ð¤«¤ê¤Î¿Í¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÎÉ¤¤ÅÀ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÈþÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤¬Í§¤À¤Á¤¬Â¿¤½¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¤Õ¤À¤óÇ¾Æâ¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤Û¤È¤ó¤É·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¶ËÏÀ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢Ç¾Æâ¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾å°Ì10¸ì¡×¤¬»×¹Í¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òºî¤ê¡¢Áª¤Ö¹ÔÆ°¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÁ°ÅÝ¤·¡×¡ÖÊ£Íø¡×¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¡×¡Ö¿®ÍÑ¡×¡Ö¿®Íê¡×¡Ö¤´±ï¡×¡Ä¡Ä¤³¤ì¤é¤Ï°ìÎã¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÆ¬¤ÎÃæ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè¤ÏËö¹¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
µÕ¤Ë¡¢¡Ö¥¦¥¶¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¥À¥ë¤¤¡×¡Ö¥¥â¤¤¡×¡Ö¥à¥«¤Ä¤¯¡×¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÀ¤³¦¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¿Í¤ÎÌ¤Íè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤â¡¢ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¡£
Æü¡¹¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¡Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤«¤Ç¡¢¹Ô¤¯Ëö¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¤µ¤ó¤¬Æóµé·úÃÛ»Î¤Î»ñ³Ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
²¿µ¤¤Ê¤¯µ»ö¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¡Ö¶¦´¶¤·¤¿¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡Ö¼ãÊÖ¤ë¿Í¡×¤È¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¡×
¤â¤Á¤í¤óÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËºÐ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢49ºÐ¡ÊÅö»þ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï49ºÐ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤ÎºÐ¤Çµ¯¶È¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤¶¤é¤Ë¤¤¤ë¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤ËÄ©Àï¤À¡×¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î¾¼Ô¤ÎÇ§¼±¤Îº¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡Ö¼ãÊÖ¤ë¿Í¡×¤È¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¡×¤ò³Ö¤Æ¤ë¤Î¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦ºÐ¤À¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¼Â¤ËÂ¿¤¤¡£
¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÀµ»á¤È¿©»ö¤ò¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦Â¹ÀµµÁ»á¤¬³ØÀ¸»þÂå¡¢¼«¤é¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö²»À¼µ¡Ç½ÉÕ¤ÅÅ»ÒËÝÌõµ¡¡×¤òÇä¤ê¹þ¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Áê¼ê¡£
Â¾¼Ò¤¬Áê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¤³ØÀ¸¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë»ñ¶â¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤ÊÊý¤Ç¡¢¤³¤Î»ñ¶â¶¡µë¤È·Ð¸³¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Î¤Á¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÏ¶È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Îº´¡¹ÌÚ»á¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë96ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÊý¤Ç¡¢¡Ö¹¾ºê¤¯¤ó¤«¤é¥Ï¥¬¥¤òÌã¤Ã¤¿¡×¤È¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î¹¾ºêÎè±÷Æà»á¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¥Ï¥¬¥¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢Àè½µ¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤ËÍâ½µ¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¹âÎð¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤±¤ë¡Ö½ÂÂô±É°ì¤Î¸ÀÍÕ¡×
¤È¤³¤í¤ÇÅö»þ¡¢»ä¤Ï¡Ö100ºÐ¸¦µæ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¡¢100ºÐ¤Þ¤Ç¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢¤«¤Ä·ÐºÑÅª¤Ë¤â¼«Î©¤·¤¿¹¬¤»¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤òÃµ¤ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎÃµµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î²áÄø¤Ç½ÂÂô±É°ì¤¬¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢
¡Ö»Í½½¡¢¸Þ½½¤ÏÞ¦¿â¤ì¾®ÁÎ¡¢Ï»½½¡¢¼·½½¤ÏÆ¯¤À¹¤ê¡¢¶å½½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¬Íè¤¿¤é¡¢É´¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤ÈÄÉ¤¤ÊÖ¤»¡×
¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ»á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¤³¤ì¤â¸ÀÍÕ¤ÇÀ¤³¦¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖÏ»½½¡¢¼·½½¤Ç¸Ï¤ìÍî¤ÁÍÕ¡×¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²Ö¤Ïé²¤À¤«¤é¤³¤½ºé¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤·¡¢70¡¦80ºÐ¤ÇÆ¯¤À¹¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤¬¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯Îð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤¿¤À¡¢¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿¤ê¡¢ÄêµÁ¤·Ä¾¤¹¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð½ñ¤´¹¤¨¤âÄêµÁ¤Î¤·Ä¾¤·¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¢£¤É¤ó¤É¤ó¸µµ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ëÌ¾¸À½¸
¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌ¾¸À½¸¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤¬¸ÀÍÕ¤Î»ý¤ÄÎÏ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ20ºÐ¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¤Î»Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Âç¤¤¯³°¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«¼«Ê¬¤¬À¤¤ÎÃæ¤È¥«¥Á¥Ã¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ýµ¶þ¤·¤¿ÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Ç¯¾å¤Î¤¢¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï¼ñÌ£¤ÇÌ¾¸À¤ò¼ý½¸¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌ¾¸À½¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¾¸À½¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î½Ð¤ë¸ÀÍÕ¡¢¸µµ¤¤Î½Ð¤ë¸ÀÍÕ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½²¿É´¸Ä¡¢²¿Àé¸Ä¤È½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢Â¿Âç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤¤¤Çºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤½¤ÎÌ¾¸À½¸¤ò¡Ö¥³¥Ô¡¼¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢µ¤¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤è¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥³¥Ô¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ì¾¸À½¸¤ò·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸µµ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£¤½¤Î¤¦¤ÁÌ¾¸À¤¬¿ÈÂÎ²½¤µ¤ì¡Ö¤½¤Îµ¤¡×¤Ë¤Ê¤ë
ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¾®Àâ¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢¼«ÅÁ¡¢»í²Î¤«¤é¿·Ê¹µ»ö¤äÌ¡²è¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³è»ú¤«¤é½¸¤áÂ³¤±¤¿Ì¾¸À½¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¥«¥ó¥Õ¥ëºÞ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Ê¤È»×¤¤¡¢¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Åµ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¼«Á³¤È°ÅëÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿ÈÂÎ²½¤µ¤ì¡¢ºÇ½é¤Ï¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç°Õ¿ÞÅª¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤½¤Îµ¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤ÏÀõ°æ¸Í¤Î¿å¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ëµâ¤ß¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¸Ï³é¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¤½¤Îµ¤¡×¤ÏÃÏ²¼¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»ýÂ³¤¹¤ë¡£
ÎÉ¤¤¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë³è»ú¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤é¤ò½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤Þ¤È¤á¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌ¾¸À½¸¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÊ¸¾Ï1000¸Ä¤òÈ´¤½ñ¤¤¹¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ì¾¸À¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½¸¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡ÖÈ´¤½ñ¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
È´¤½ñ¤¤È¤Ï¡¢¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÊ¸¾Ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é½ñ¤Î±¤á¡¢²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¡¢¼«¤é¤Î·ìÆù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯±Ä¤ß¡£
½ñ¤¼Ì¤·¤Î´ð½à¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏµÏ¿¤·¡¢»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤±¤Ç¤è¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢1000¸Ä¤òÌÜÉ¸¤Ë½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¤¡£ÂçÊÑ¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡£
È´¤½ñ¤¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¿Í¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¾×Æ°¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤éÂ¾¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸ÝÉñ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÃÊ³¬¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¡¢ÎÌ»º¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ËÍÈÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Éâ¤¾å¤¬¤ë´¶³Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¥Å¾¤·»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÁê±þ¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É¬¤º°ìµ¤¤ËÀ®²Ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤ë¡£¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
